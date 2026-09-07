Urbanismo
GxF pide investigar el anuncio de un nuevo hotel de lujo en suelo rústico cerca de Cala Saona, en Formentera
La formación insularista reclama al Consell todos los expedientes vinculados a ‘Vestige Can Jordi’ y una inspección para comprobar si las obras y el uso turístico se ajustan a la legalidad
Gent per Formentera (GxF) ha solicitado al Consell de Formentera toda la documentación administrativa vinculada al anuncio de un nuevo hotel de lujo en suelo rústico en la zona de la venda de sa Miranda-Cala Saona, además de una inspección urbanística, de actividades y de ordenación turística para comprobar si el proyecto se ajusta a la legalidad.
La formación asegura en un comunicado haber conocido a través de páginas web y redes sociales la promoción de ‘Vestige Can Jordi’, presentado en la web especializada The New Stays como un nuevo hotel de lujo en Cala Saona vinculado a Vestige Collection y cuya apertura se anuncia para "próximamente".
GxF advierte de que la normativa territorial y turística vigente no permite implantar nuevos establecimientos hoteleros en suelo rústico en Formentera, por lo que reclama aclarar qué usos tienen autorizados las edificaciones relacionadas con el proyecto, qué licencias se han concedido y si existe algún título administrativo que ampare la actividad turística anunciada.
Según la formación, el análisis del anuncio y de fotografías aéreas apunta a una posible vinculación del establecimiento con varias edificaciones o actuaciones urbanísticas promovidas por Condominio Once de Noviembre S.XXI S.L., una relación que considera necesario verificar mediante los correspondientes expedientes.
Expedientes urbanísticos y de actividades
Por ello, GxF ha pedido la relación completa y copia íntegra de los expedientes urbanísticos, de infraestructuras, actividades y ordenación turística en los que figure esta sociedad y que afecten a actuaciones en la zona mencionada.
La formación también quiere conocer el uso urbanístico autorizado para cada edificio, el número y naturaleza de las unidades aprobadas y si existe alguna licencia que permita su explotación conjunta como hotel o bajo otra modalidad de alojamiento turístico.
Además, solicita copia de cualquier denuncia, acta policial, informe de inspección, orden de ejecución, expediente de disciplina urbanística o turística, procedimiento sancionador o de restablecimiento de la legalidad relacionado con las obras, edificaciones, parcelas o la sociedad. En caso de que no exista ningún procedimiento de este tipo, GxF pide al Consell que lo haga constar expresamente.
Por último, GxF reclama una inspección urbanística, de actividades y turística para verificar que las obras ejecutadas y en curso se ajustan a los proyectos y licencias concedidos, que los usos reales coinciden con los autorizados y que existen los títulos necesarios para anunciar, promocionar o comercializar la actividad como ‘Vestige Can Jordi’. También pide conocer el resultado de la inspección y las medidas que, en su caso, adopte el Consell.
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