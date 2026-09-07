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Los antiguos concesionarios de los quioscos de playa de Formentera llevarán al Govern a los tribunales

Denuncian la "inacción" del Ejecutivo balear tras vencer el plazo que dieron en agosto para que se impulsara el expediente de caducidad cuya incoación propusieron desde la conselleria del Mar y del Ciclo del Agua

Imagen de archivo de uno de los quioscos de playa de Formentera

Imagen de archivo de uno de los quioscos de playa de Formentera / D.I.

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Pilar Martínez

Pilar Martínez

Formentera

Varios de los antiguos concesionarios de los quioscos de playa de Formentera han dado orden a sus abogados para presentar en los próximos días un recurso contencioso administrativo contra el Govern balear por "inacción de la Administración", después de que haya vencido sin respuesta el ultimátum que dieron al Ejecutivo regional público el pasado 18 de agosto. Estos empresarios, que denuncian supuestas irregularidades desde que se adjudicaron las nuevas concesiones, dieron a la conselleria del Mar y del Ciclo del Agua hasta la primera semana de septiembre para que acreditara o iniciara formalmente el procedimiento de caducidad cuya incoación consideran procedente los propios servicios técnicos de la conselleria.

También reclamaron conocer el órgano responsable y el instructor, acceder al expediente completo, obtener una respuesta a la suspensión provisional de los quioscos solicitada e impulsar el procedimiento hasta una resolución motivada dentro del plazo legal. Al no recibir comunicación alguna, han decidido acudir a los tribunales.

El recurso pedirá que se obligue al Govern a cumplir sus obligaciones administrativas y solicitará medidas cautelares para proteger el dominio público marítimo-terrestre y evitar que la demora reste eficacia a una futura sentencia. Los denunciantes consideran que la Administración permite "por la vía de hecho" que continúe la explotación pese a las irregularidades recogidas en sus propios informes.

Uno de los documentos centrales es un informe técnico-jurídico de la dirección general de Costas y Litoral firmado el 12 de noviembre de 2025. En él, el instructor de las diligencias previas concluye que existen "elementos bastantes para iniciar el procedimiento de caducidad" y considera "suficientemente constatada la necesidad de promover, sin mayor dilación, la incoación".

Incumplimientos

El informe señala entre los incumplimientos que los quioscos no fueron desmontados entre el 15 de enero y el 15 de febrero de 2025; que tres serían no desmontables, otros dos solo bajo determinadas condiciones y únicamente tres aparentemente desmontables; que los dos de Els Arenals no respetarían la distancia mínima exigida y que no todos los baños eran de uso público y gratuito.

También detecta carencias en el control final de las instalaciones, como la ausencia de los planos definitivos y del certificado final de obra. El propio título establece que incumplir la obligación de realizar el reconocimiento final "llevará necesariamente a la incoación del expediente de caducidad". Los denunciantes recalcan que los establecimientos siguen abiertos sin que se hayan completado las correspondientes actas de comprobación.

Los afectados reconocen que el Reglamento General de Costas fija un máximo de 18 meses para resolver un procedimiento de caducidad, un plazo que todavía no ha vencido. Pero consideran que se trata de "una salvaguarda de la Administración para que no caduquen los procedimientos", pero no de una excusa para demorarlos. "El retraso en la decisión no está justificado", denuncian.

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En marzo ya solicitaron la suspensión provisional del uso y explotación de los ocho quioscos mientras se resolvía el expediente y reiteraron la petición en junio. Tampoco, aseguran, han recibido respuesta a esta solicitud. Por ello han optado por trasladar a los tribunales un conflicto administrativo que arrastran desde el inicio de las nuevas concesiones.

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