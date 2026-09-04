La senadora por Ibiza y Formentera plantea aplicar las leyes de mercado residencial tensionado

La senadora por Ibiza y Formentera, Neus Massanet, ha defendido la necesidad de utilizar todas las herramientas disponibles para dar respuesta a las dificultades de acceso a una vivienda digna en Formentera. Ello incluye aplicar las medidas previstas en la Ley estatal de Vivienda para las zonas de mercado residencial tensionado.

El Consell de Formentera indica en un comunicado que la senadora ha planteado estas ideas en una reunión mantenida este viernes con el presidente Insular, Óscar Portas. Los dos han abordado algunos de los principales asuntos que afectan a la isla y han explorado posibles vías de trabajo entre administraciones. La seguridad viaria, las costas, la inmigración, la compensación de la insularidad y la vivienda han centrado el encuentro.

En relación con este último tema, Portas ha explicado que el Govern balear envió al Consell un estudio elaborado por una universidad que cuestionaría la efectividad de aplicar la ley para el mercado residencial tensionado y lo facilitará a la senadora para que pueda ser analizado. "Ante un problema tan grave como la vivienda tenemos que huir de posiciones preconcebidas y estudiar los datos. Leeremos el informe y contrastaremos sus conclusiones con los resultados de las medidas que ya se están aplicando en otros territorios", ha señalado Massanet.

Menores migrantes no acompañados

La inmigración y la atención a los menores migrantes no acompañados ha ocupado una parte importante del encuentro. Ante la posibilidad de utilizar el entoldado de la Savina en determinadas situaciones, Massanet ha recordado que los menores siguen un circuito específico de protección diferenciado del de las personas adultas.

La senadora ha insistido también en la necesidad de avanzar en soluciones estructurales y a largo plazo, entre ellas el proyecto del centro de menores previsto por el Consell, porque Formentera no puede limitarse "a poner parches cada vez que se produce una situación de saturación". También ha insistido en que la isla necesita "recursos y proyectos estables" que le permitan anticiparse "a los problemas".

Massanet ha planteado, además, que el Consell pueda pedir al Ministerio que, cuando Formentera no esté capacitada para atender adecuadamente a los menores, se valore de manera extraordinaria su traslado a las instalaciones de Botafoc, en Ibiza. También ha defendido continuar reclamando al Govern balear mecanismos de distribución de plazas dentro de la misma comunidad autónoma, teniendo en cuenta las limitaciones específicas de Formentera.

"No hay una única solución, pero esto no puede ser una excusa para no explorar todas las vías. Tenemos que combinar una respuesta inmediata cuando sea necesaria con una planificación a largo plazo que garantice una atención digna a los menores y evite que Formentera afronte sola situaciones extraordinarias", ha defendido Massanet.

Seguridad viaria y costas

En materia de seguridad viaria, Massanet se ha interesado por las medidas que se están aplicando en Formentera y ha planteado la conveniencia de analizar los datos disponibles de los radares pedagógicos para conocer la efectividad y estudiar. A partir de los resultados, ha propuesto estudiar otras actuaciones que puedan contribuir a reducir la velocidad y prevenir accidentes.

Portas ha explicado las dificultades que se producen cuando es necesaria la realización de atestados, dado que los efectivos se tienen que desplazar desde Ibiza. La senadora se ha comprometido a continuar trabajando con la Dirección General de Tráfico para implementar medidas como la instalación de radares fijos después de un verano trágico en las carreteras.

Durante la reunión también se ha abordado la próxima entrada en funcionamiento del radar de vigilancia marítima de la Mola. Massanet ha subrayado que el principal objetivo de cualquier refuerzo de los sistemas de detección tiene que ser anticipar las emergencias y salvar vidas en el mar. La senadora y Portas han coincidido en la necesidad de disponer de datos que permitan evaluar los resultados una vez esté plenamente operativo.

En cuanto a costas, se ha abordado la situación de los deslindes y la próxima constitución de una mesa específica. El presidente del Consell se ha comprometido a hacer llegar a Massanet el informe y la documentación de que dispone la institución para que pueda estudiarla y valorar qué cuestiones pueden ser trasladadas a la Administración del Estado.

Finalmente, ambos han abordado la indemnización por residencia y las compensaciones vinculadas a la insularidad de los trabajadores públicos, así como las iniciativas que se están tramitando en este ámbito. Massanet ha valorado positivamente la reunión y ha remarcado que el trabajo de una senadora de Formentera es "detectar los problemas, buscar qué administración puede dar respuesta y abrir vías para que las soluciones avancen".