Migración
Nueva llegada de pateras a Formentera: interceptadas 29 personas en s’Estufador
La intervención se ha producido este viernes por la mañana y se suma a otras tres embarcaciones arribadas esta semana
Un total de 29 personas de origen subsahariano han sido interceptadas este viernes en la costa de Formentera, según ha informado la Delegación del Gobierno en Baleares.
La intervención se ha producido a las 9.45 horas ya en la costa, en la zona de s’Estufador, en la isla de Formentera. En el operativo han participado agentes de la Guardia Civil de Formentera y de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia (Usecic).
Esta nueva llegada se suma a las pateras localizadas esta misma semana en Formentera. El pasado martes 1 de septiembre, a las 7.10 horas, fueron rescatadas inicialmente 19 personas de origen subsahariano a dos millas al sur de la Mola.
Uno de los ocupantes de esa embarcación saltó al agua antes de la llegada de Salvamento Marítimo y fue localizado posteriormente en el muelle de la Savina. Según la información facilitada entonces, otro ocupante también habría saltado por la borda antes de la llegada de los equipos de rescate, sin que haya trascendido si fue localizado posteriormente.
Además, el lunes 31 de agosto, otras 35 personas de origen magrebí fueron interceptadas en dos embarcaciones localizadas también en Formentera.
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