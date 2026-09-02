Gent per Formentera reprocha a Sa Unió su ausencia en el debate clave sobre el litoral balear

Gent per Formentera (GxF) ha denunciado que el representante del gobierno de Sa Unió no ha asistido este miércoles por la mañana a la Comisión General de Consells Insulars del Parlament, que tenía como único punto del orden del día el debate sobre el proyecto de Ley de ordenación, protección y gestión integral del litoral de les Illes Balears. GxF sí ha participado mediante su consellera y portavoz, Alejandra Ferrer.

La formación critica además que, dos meses después del anuncio del proyecto de ley, Sa Unió todavía no haya reunido la Mesa de la Delimitación de Costas. El Govern balear aprobó y anunció el proyecto el 25 de junio y, siete días después, el pleno del Consell acordó por unanimidad convocar esta mesa en un plazo máximo de quince días.

Según denuncia GxF, Sa Unió no cumplió ese plazo y, además, el 4 de agosto la Junta de Gobierno aprobó unas alegaciones sin haber reunido previamente la Mesa de la Delimitación de Costas ni haberlas compartido con la oposición.

Ante este incumplimiento, el pleno de agosto volvió a reclamar por unanimidad la convocatoria urgente de la mesa. Finalmente, la reunión está prevista para el 8 de septiembre, más de dos meses después del primer acuerdo y cuando la comisión parlamentaria ya se ha celebrado.

Una ley clave sin consenso insular

GxF considera que las alegaciones presentadas tienen un marcado carácter jurídico y pueden contener aportaciones útiles, pero sostiene que no representan una posición política y social consensuada de Formentera. La formación critica que Sa Unió haya prescindido de los canales de participación acordados por el pleno y haya permitido que avanzara la tramitación de la ley sin definir una posición común de la isla.

Durante la comisión de este miércoles, GxF ha advertido de que el texto actual da pocas respuestas a los principales problemas de Formentera. En concreto, ha defendido tres cuestiones: una solución efectiva para las personas afectadas por las delimitaciones de costas, la garantía de que ninguna previsión de la ley reduzca la protección ambiental y una transferencia real de las competencias a los consells insulars.