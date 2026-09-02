Sucesos
Emergencia en Formentera: rescatan a un hombre con síntomas de ahogamiento en s'Espalmador
La víctima, de nacionalidad británica, fue desembarcada en Illetes y atendida por el 061
Un hombre de nacionalidad británica nacido en 1999 ha sido rescatado este miércoles con síntomas de ahogamiento en la zona de s'Espalmador, después de que los servicios de emergencias recibieran un aviso del 112 a las 13.30 horas.
Los socorristas del Consell Insular de Formentera se desplazaron hasta s'Espalmador para atender a la víctima e iniciar su traslado. Durante el trayecto, el hombre fue transferido a una segunda embarcación del mismo servicio de Socorrismo, que lo condujo hasta el canal des Ministre, en la zona de Illetes, donde se efectuó el desembarco.
Una vez en tierra, fue atendido y trasladado por los servicios sanitarios del 061.
En el operativo participaron el servicio de Socorrismo del Consell Insular de Formentera, la Guardia Civil, la Policía Local de Formentera y el 061.
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