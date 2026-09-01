La semana arranca con la llegada de dos pateras a Formentera con 35 migrantes

Un total de 35 personas de origen magrebí han sido interceptadas este lunes, 31 de agosto, en dos pateras localizadas en Formentera, según han informado desde la Delegación del Gobierno en Baleares.

La primera intervención se produjo a las 7.40 horas, cuando fueron localizadas 13 personas de origen magrebí en la zona del Pilar de la Mola. En este operativo intervino la Guardia Civil del puesto de Formentera.

La segunda llegada se registró a las 15.13 horas, tal y como ha informado este martes también la Delegación del Gobierno en las islas, cuando otras 22 personas, también de origen magrebí, fueron interceptadas a 2,5 millas al sur de Formentera.

Tres más en domingo

En este segundo dispositivo participaron personal y embarcaciones del Servicio Marítimo Provincial de Ibiza y Salvamento Marítimo.

Estas nuevas llegadas se suman a las tres pateras interceptadas el domingo en la isla con un total de 49 migrantes. En lo que va de año, ya han llegado a Formentera un total de 139 pateras y 2.326 migrantes, según el conteo realizado por Diario de Ibiza a partir de los datos oficiales facilitados por la Delegación del Gobierno. Sumando los datos de Ibiza, el total de las Pitiusas se eleva a 154 pateras y 2.549 migrantes.