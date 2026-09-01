Fotografía
Francesc Fàbregas difumina la 'sutil' frontera entre Islandia y Formentera
La exposición 'Formenlàndia' combina paisajes y elementos de Formentera e Islandia a través de 40 fotografías quiméricas
Poca gente en este mundo es capaz de ver las semejanzas, afinidades y proximidad entre los glaciares, volcanes y géiseres de Islandia y las playas, sabinares y salinas de Formentera. Hace falta una mirada privilegiada como la de Francesc Fàbregas (Sant Just Desvern, 1950) para que, de repente, unos jinetes de paseo por Formentera se fundan con los restos petrificados de la lava de un antiguo volcán islandés en una fotografía en blanco y negro. O para que una pasarela metálica de algún lugar del norte de Europa parezca un puente hacia la Mola, integrada de tal manera en la imagen que más de un turista sale de la sala de exposiciones Ajuntament Vell de Sant Francesc pensando que todavía le queda algún rincón de la pitiusa del sur por visitar.
Ese juego de semejanzas imposibles es la base de 'Formenlàndia', una exposición de 40 fotografías en blanco y negro que se inauguró el pasado 24 de agosto y puede visitarse hasta el 5 de septiembre, de 11 a 14 horas y de 19 a 21 horas. Fàbregat enfrenta, mezcla y termina fundiendo dos territorios separados por miles de kilómetros que conoce bien: lleva 45 años viniendo de vacaciones a Formentera y ha viajado en cuatro ocasiones a Islandia.
La idea apareció por primera vez en 2021, durante la pandemia, cuando el fotógrafo, con las manos llenas de tiempo, empezó a descubrir conexiones entre ambos lugares. Más del 95% de las fotografías ya existían: algunas dormían en archivos físicos y otras tuvo que rescatarlas primero de su propia memoria. Solo unas pocas han sido realizadas expresamente para encontrarles después su «siamés» al otro lado de Europa o viceversa.
Ovejas formenterenses e islandesas
Así, en un universo parcialmente onírico, aparecen ovejas formenterenses junto a sus parientes islandesas, señales de tráfico que revelan que es Pujols, Reikiavik y Keflavík parecen quedar en la misma dirección o turistas de uno y otro territorio que solo se diferencian por la cantidad de ropa que llevan encima.
Aunque Fàbregas ha trabajado habitualmente con el color durante su extensa trayectoria profesional, esta vez tuvo claro desde el principio que 'Formenlàndia' debía ser en blanco y negro. Era, en cierto modo, la única manera de igualar dos mundos tan dispares. Como resultado, en algunas imágenes cuesta descubrir dónde termina una fotografía y comienza la otra, pues las fronteras se difuminan y Formentera e Islandia se toman de la mano.
Fàbregas conoce además la isla desde dentro. Además de una fructífera carrera vinculada a la fotografía de prensa, la música y Televisió de Catalunya, fue director y organizador del encuentro Formentera Fotográfica entre 2013 y 2022.
Y una exposición construida alrededor de dos territorios difícilmente podía quedarse quieta. Si las negociaciones llegan a buen puerto, 'Formenlàndia' viajará próximamente a Islandia, donde sus habitantes podrán descubrir que, mucho más al sur y rodeada por el Mediterráneo, tienen una pequeña hermana inesperada.
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