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Abiertas las inscripciones en la Escuela de Música y Danza de Formentera: plazos, requisitos y procedimiento para apuntarse

El plazo está abierto del 7 al 11 de septiembre tanto para la renovación de los alumnos actuales como para la preinscripción de nuevos estudiantes

II Trobada Flautes Formentera.

II Trobada Flautes Formentera. / P.M.V.

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Alejandra Larrazábal

Alejandra Larrazábal

Ibiza

La Escola Municipal de Música i Dansa de Formentera abrirá del 7 al 11 de septiembre el periodo de renovación de matrícula para sus actuales alumnos y de preinscripción para las personas interesadas en incorporarse al centro durante el curso 2026-2027. Las solicitudes podrán tramitarse a través de la Oficina de Atención Ciudadana (OAC) o de la Oficina Virtual de Atención Ciudadana (OVAC). La oferta del centro incluye estudios reglados y no reglados de música y danza dirigidos a niños, jóvenes y adultos.

Formación instrumental, lenguaje musical, coro y banda

En el apartado musical, la escuela imparte los cuatro cursos de enseñanzas elementales, que incluyen formación instrumental, lenguaje musical, coro y banda. Entre las especialidades disponibles se encuentran piano, guitarra, clarinete, flauta travesera, trompeta y trompa. El acceso a estas enseñanzas está abierto a niños a partir de ocho años y también a personas adultas. Las plazas son limitadas y los aspirantes deberán realizar una prueba de acceso durante el mes de septiembre.

La programación musical se completa con diferentes estudios no reglados, entre ellos iniciación a la música para niños de cinco, seis y siete años; talleres de iniciación instrumental; percusión; música tradicional; guitarra flamenca y canto. También se ofrece formación dentro de la Banda Municipal y clases específicas para adultos interesados en iniciarse o perfeccionar sus conocimientos de piano.

Formación en danza

En el ámbito de la danza, el centro ofrece las enseñanzas elementales regladas, con contenidos oficiales que permiten a los alumnos presentarse, una vez completados los cuatro cursos, al examen para obtener el correspondiente certificado.

El programa incluye danza clásica, danza española y lenguaje musical aplicado a la danza. La oferta se amplía con enseñanzas no regladas de iniciación a la danza para niños de entre tres y siete años, así como clases de danza moderna, ballet para adultos y flamenco para adultos.

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Con esta programación, la Escola Municipal de Música i Dansa de Formentera mantiene una oferta formativa adaptada a diferentes edades y niveles, desde los primeros contactos con la música y la danza hasta las enseñanzas regladas. Las personas interesadas en obtener más información pueden contactar con la escuela a través de su correo electrónico.

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