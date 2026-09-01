Buscan a una persona que saltó al mar desde una patera antes de ser rescatada al sur de Formentera

La Guardia Civil y Salvamento Marítimo buscan a una persona que supuestamente habría saltado por la borda de una patera antes de la llegada de los equipos de rescate al sur de Formentera.

La intervención se ha producido este marte a las 7.10 horas, cuando han sido rescatadas inicialmente 19 personas de origen subsahariano a dos millas al sur de la Mola, en Formentera, según han informado desde la Delegación del Gobierno en Baleares.

En el dispositivo han intervenido el Servicio Marítimo Provincial de Ibiza, la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia (USECIC), la Guardia Civil de la Compañía de Ibiza y Salvamento Marítimo.

Además, uno de los ocupantes de la misma embarcación saltó al agua antes de la llegada de Salvamento Marítimo y fue localizado posteriormente en el muelle de la Savina. Con esta persona, el número total de rescatados en esta intervención asciende a 20.

Por otra parte, la Guardia Civil del Puesto de Formentera y el Servicio Marítimo Provincial de la Guardia Civil de Ibiza han iniciado un dispositivo de búsqueda por tierra y mar para localizar a otra persona que, supuestamente, también habría saltado por la borda antes de la llegada de Salvamento Marítimo.

Dos pateras el lunes

Esta nueva patera se suma a las 35 personas de origen magrebí interceptadas este lunes, 31 de agosto, en dos embarcaciones localizadas en Formentera. La primera intervención se produjo a las 7.40 horas, cuando fueron localizadas 13 personas de origen magrebí en la zona del Pilar de la Mola. En este operativo intervino la Guardia Civil del puesto de Formentera.

La segunda llegada se registró a las 15.13 horas, tal y como ha informado este martes también la Delegación del Gobierno en las islas, cuando otras 22 personas, también de origen magrebí, fueron interceptadas a 2,5 millas al sur de Formentera.

En lo que va de año, ya han llegado a Formentera un total de 140 pateras y 2.346 migrantes, según el conteo realizado por Diario de Ibiza a partir de los datos oficiales facilitados por la Delegación del Gobierno. Sumando los datos de Ibiza, el total de las Pitiusas se eleva a 155 pateras y 2.569 migrantes.