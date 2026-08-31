Tres pateras con medio centenar de migrantes llegan a Formentera en una misma tarde

Tres pateras con un total de 49 migrantes a bordo fueron interceptadas este domingo, 30 de agosto, en aguas de Formentera y en distintos puntos de la costa de la isla, según han informado desde la Delegación del Gobierno en Baleares.

La primera intervención se produjo a las 16.36 horas, cuando una embarcación con 16 personas fue interceptada a 36 millas al sureste de Formentera. Del total de ocupantes, once eran de origen subsahariano y cinco de origen magrebí. En el operativo participó Salvamento Marítimo.

Solo un minuto después, a las 16.37 horas, se interceptó a otras 16 personas de origen magrebí a 0,01 millas al norte de Caló de Sant Agustí, también en Formentera. En este dispositivo intervinieron el Servicio Marítimo Provincial de la Guardia Civil, la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia (Usecic) y Salvamento Marítimo.

La tercera llegada se produjo a las 19 horas, cuando se localizó a 17 personas de origen magrebí ya en la costa, en la zona del Pilar de la Mola. En este caso intervinieron agentes de la Guardia Civil del Puesto de Formentera y la Usecic.

A estas tres pateras se suma una cuarta llegada este lunes por la mañana, a las 7.40 horas, con 13 migrantes de origen magrebí, en zona de Pilar de la Mola. Con lo que la cifra de migrantes llegados a la isla desde el domingo asciende a 62.

Más de 2.500 migrantes

Como es habitual, no se informa de la presencia de menores o de mujeres embarazadas en estas precarias embarcaciones que zarpan desde la costa africana hacia Baleares.

En lo que va de año, ya han llegado a Formentera un total de 138 pateras y 2.304 migrantes, según el conteo realizado por Diario de Ibiza a partir de los datos oficiales facilitados por la Delegación del Gobierno. Sumando los datos de Ibiza, el total de las Pitiusas se eleva a 153 pateras y 2.527 migrantes.