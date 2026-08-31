Educación
La Escuela de Verano de Formentera cierra el verano con 163 niños participantes
La iniciativa ha ofrecido actividades educativas y de ocio durante julio y agosto en los colegios públicos de Sant Francesc, Sant Ferran y el Pilar de la Mola
La Escuela de verano de Formentera ha cerrado este lunes su edición de 2026 después de dos meses de actividades en los centros de Sant Francesc, Sant Ferran y el Pilar de la Mola. En total han participado 163 niños de entre 3 y 12 años, según el balance realizado por el Consell de Formentera.
Del total, 60 menores han asistido al centro de Sant Francesc, 94 al de Sant Ferran y nueve al de la Mola. Durante el periodo de inscripción se recibieron 192 solicitudes, todas ellas tramitadas.
Las escuelas han funcionado desde el 1 de julio hasta el 31 de agosto, de lunes a viernes y en horario ordinario de 9 a 14 horas. Las familias también han podido utilizar el servicio de escuela matinal desde las 8 horas, la recogida hasta las 14.30 horas y las opciones de comedor y fiambrera hasta las 15.15 horas. Un total de 24 niños han utilizado el comedor y otros cinco el servicio de fiambrera.
La programación ha incluido actividades lúdicas, educativas, creativas y deportivas adaptadas a las distintas edades, entre ellas talleres de artes plásticas, gincanas, juegos deportivos y acuáticos, música, danza, teatro, magia, expresión corporal, cuentacuentos y cocina.
Salidas a la playa
Los participantes también han realizado salidas a la playa, visitas a Can Marroig y actividades con los bomberos, además de propuestas conjuntas entre los tres centros. El pasado jueves, 27 de agosto, por ejemplo, todos los grupos se reunieron en Sant Ferran para participar en una gran gincana de olimpiadas.
Como cierre de la edición, cada una de las escuelas celebra este lunes su festival de final de verano, con bailes y actuaciones preparadas por los propios niños y con la participación de las familias.
Además de ofrecer una alternativa educativa y de ocio durante las vacaciones escolares, la Escuela de Verano tiene como objetivo facilitar la conciliación laboral y familiar, especialmente durante los meses de mayor actividad en Formentera.
El equipo de este verano ha estado formado por 18 monitores de tiempo libre, dos directores, seis monitores de apoyo para niños con necesidades específicas y cinco auxiliares. El Consell también ha instalado este verano equipos de climatización en las aulas del CEIP Mestre Lluís Andreu que todavía no disponían de ellos, con el objetivo de mejorar el confort de los menores y de los profesionales.
- Alertan del riesgo para los bañistas que llenan es Caló des Mort, en Formentera, ante posibles desprendimientos
- En estado grave una mujer tras caer desde una altura de 15 metros por un acantilado de Punta Prima, en Formentera
- Un menor migrante custodiado por la Guardia Civil salta al mar y escapa a nado en el puerto de Formentera
- Muere un italiano en la playa de Llevant de Formentera pese a los intentos por salvarle
- Cuatro heridos, uno de ellos grave trasladado en helicóptero a Ibiza, en un nuevo accidente en Formentera
- Denuncian en Formentera un retraso de más de 30 minutos en la llegada de una ambulancia para atender a una mujer que finalmente falleció
- Movimientos de tierra sin licencia y paredes de piedra seca dañadas: expediente al circuito de motocross de Formentera
- Herido de gravedad un turista tras una pelea en el puerto de Formentera