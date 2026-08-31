La Escuela de Verano de Formentera cierra el verano con 163 niños participantes

La Escuela de verano de Formentera ha cerrado este lunes su edición de 2026 después de dos meses de actividades en los centros de Sant Francesc, Sant Ferran y el Pilar de la Mola. En total han participado 163 niños de entre 3 y 12 años, según el balance realizado por el Consell de Formentera.

Del total, 60 menores han asistido al centro de Sant Francesc, 94 al de Sant Ferran y nueve al de la Mola. Durante el periodo de inscripción se recibieron 192 solicitudes, todas ellas tramitadas.

Las escuelas han funcionado desde el 1 de julio hasta el 31 de agosto, de lunes a viernes y en horario ordinario de 9 a 14 horas. Las familias también han podido utilizar el servicio de escuela matinal desde las 8 horas, la recogida hasta las 14.30 horas y las opciones de comedor y fiambrera hasta las 15.15 horas. Un total de 24 niños han utilizado el comedor y otros cinco el servicio de fiambrera.

La programación ha incluido actividades lúdicas, educativas, creativas y deportivas adaptadas a las distintas edades, entre ellas talleres de artes plásticas, gincanas, juegos deportivos y acuáticos, música, danza, teatro, magia, expresión corporal, cuentacuentos y cocina.

Salidas a la playa

Los participantes también han realizado salidas a la playa, visitas a Can Marroig y actividades con los bomberos, además de propuestas conjuntas entre los tres centros. El pasado jueves, 27 de agosto, por ejemplo, todos los grupos se reunieron en Sant Ferran para participar en una gran gincana de olimpiadas.

Como cierre de la edición, cada una de las escuelas celebra este lunes su festival de final de verano, con bailes y actuaciones preparadas por los propios niños y con la participación de las familias.

Además de ofrecer una alternativa educativa y de ocio durante las vacaciones escolares, la Escuela de Verano tiene como objetivo facilitar la conciliación laboral y familiar, especialmente durante los meses de mayor actividad en Formentera.

El equipo de este verano ha estado formado por 18 monitores de tiempo libre, dos directores, seis monitores de apoyo para niños con necesidades específicas y cinco auxiliares. El Consell también ha instalado este verano equipos de climatización en las aulas del CEIP Mestre Lluís Andreu que todavía no disponían de ellos, con el objetivo de mejorar el confort de los menores y de los profesionales.