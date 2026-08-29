Formentera reclama que la futura ley balear del litoral reconozca sus singularidades

El Consell de Formentera ha presentado un amplio paquete de alegaciones al proyecto de ley de ordenación, protección y gestión integral del litoral de Balears, actualmente en tramitación en el Parlament, para que la futura norma recoja expresamente varias particularidades de la isla. Entre ellas figuran la regulación de s’Estany des Peix, la protección de los escars, la prohibición de acampar, los usos tradicionales de la posidonia y la situación singular del Parque Natural de ses Salines, compartido con Ibiza.

Las propuestas se hicieron públicas este jueves durante el pleno de agosto del Consell, dentro del apartado de 'Dar cuenta', ya que se habían aprobado previamente en la Junta de Gobierno el 4 de agosto. El acuerdo establecía que las alegaciones se remitirían inmediatamente al Parlament y que posteriormente se daría cuenta de ellas en el pleno.

Esta forma de proceder provocó las críticas de la oposición, que reprochó al equipo de gobierno haber llevado las alegaciones al Parlament como una decisión ya adoptada, sin abrir previamente un proceso para escuchar a colectivos directamente relacionados con la problemática de Costas, como la Plataforma de Afectados por la Delimitación de Costas.

La futura ley pretende establecer un marco propio para gestionar el litoral después de que el Estado transfiriera a Balears en 2023 buena parte de las competencias ejecutivas sobre el dominio público marítimo-terrestre.

Protección de s'Estany des Peix

Uno de los puntos principales afecta a s’Estany des Peix, donde Formentera ya regula amarres y fondeos, el régimen sancionador y el cobro de tasas. El Consell pide que los futuros planes de ordenación del litoral respeten las medidas adicionales de protección aprobadas por consells y entidades locales, para evitar que la nueva ley deje en segundo plano regulaciones más restrictivas.

Formentera reclama además que la ley reconozca expresamente que Ibiza y Formentera comparten el Parque Natural de ses Salines. Aunque cada consell podrá aprobar su propio plan de ordenación del litoral, las alegaciones consideran necesaria la coordinación entre ambas islas en sus acciones sobre este espacio protegido.

Patrimonio tradicional de la costa

Otra parte importante afecta al patrimonio tradicional de la costa. La futura ley contempla registros insulares para proteger casetas de varadero, escars, muelles y otras construcciones. Formentera propone incluir también el término “estructuras”, ya que algunos elementos tradicionales no encajan estrictamente en el concepto de edificio o construcción. Como ejemplo cita los escars de Formentera, declarados Bien de Interés Cultural en 2002.

El Consell quiere también que la norma reconozca los usos y costumbres propios de cada isla relacionados con el mar, aunque el informe advierte de que esta protección no debe convertirse en una vía para legalizar construcciones o actuaciones irregulares.

Otra de las alegaciones está relacionada con una parte del proyecto que permitiría, bajo determinadas condiciones, acampadas o campamentos autorizados con instalaciones desmontables en la zona de servidumbre de protección. El Consell recuerda que el Plan Territorial de Formentera los prohíbe de forma absoluta y pide que esa excepción figure expresamente en la ley.

También propone que la retirada de restos de posidonia muerta tenga en cuenta sus usos tradicionales, además de las autorizaciones y criterios ambientales.

Por último, las alegaciones piden eliminar una disposición de la Ley de Ordenación Territorial de 2000 que todavía hace referencia al antiguo Consell Insular de Ibiza y Formentera y prevé un plan territorial conjunto para ambas islas. El informe la considera obsoleta desde la creación del Consell de Formentera en 2007, ya que cada isla dispone de su propia planificación territorial.