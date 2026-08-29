DUO se consolida con una propuesta que une cocina mediterránea, paisaje y ambiente

DUO, en su tercer verano en la isla, ha entrado con una propuesta cada vez más definida. Situado frente al mar, en el entorno de ses Illetes, el restaurante reúne algunos de los elementos que mejor explican Formentera: paisaje, Mediterráneo, una atmósfera relajada y una cocina pensada para disfrutar alrededor de la mesa.

Los arroces están pensados para poner en el centro de la mesa, compartir y disfrutar.

Al frente de la propuesta gastronómica se encuentra David Reartes, cocinero con más de tres décadas de trayectoria y una larga vinculación con las Pitiusas.

DUO está concebido para sentarse a comer bien y terminar con una larga sobremesa.

A partir de ahí, la carta habla por sí sola. Producto de proximidad, pescados y mariscos, verduras de temporada, fermentaciones y elaboraciones en las que la técnica acompaña sin imponerse. Una cocina mediterránea reconocible que encuentra en Formentera su contexto natural.

El paisaje de Formentera entra en la mesa, con el Mediterráneo como fondo. |

Ese compromiso se percibe en detalles como el pan casero de masa madre elaborado con xeixa y algarroba, los tomates de la isla, las patatas rojas de Formentera, las gambas de Formentera o la tarta de queso de cabra de la Mola con mermelada de limón fermentado.

Ingredientes y elaboraciones que conectan la carta con la despensa de la isla y con una manera de cocinar muy ligada al entorno.

Los arroces ocupan un lugar destacado en la propuesta. Entre ellos se encuentran el arroz de gamba roja de Formentera, el de bogavante azul, el arroz ciego con carpaccio de gamba o el arroz de verduras encurtidas. Más que un apartado de la carta, los arroces forman parte de la experiencia de DUO: platos pensados para poner en el centro de la mesa, compartir y disfrutar de una comida que no tiene prisa. Una forma de comer que encaja especialmente bien con el ritmo de Formentera.

La brasa es el otro gran eje de la cocina. Lubina, rodaballo, gallo de San Pedro y rotja pasan por el fuego y se sirven con salsa bilbaína.

Pero la experiencia de DUO no termina en la cocina. Su ubicación forma parte inseparable de la propuesta. El paisaje de Formentera entra prácticamente en la mesa, con el Mediterráneo como telón de fondo y una atmósfera que acompaña el carácter relajado de la isla.

Junto a los arroces y los pescados aparecen propuestas como el crudo de serviola balear, los mejillones a la brasa, el calamar de Baleares a la andaluza con mayonesa de limón fermentado o la frita de langosta roja de Baleares con huevos fritos.

DUO está concebido para esas comidas que empiezan con la intención de sentarse a comer bien y terminan convirtiéndose en sobremesas largas.