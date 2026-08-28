Ocho comercios históricos de Formentera reciben el distintivo 'Emblemàtics de les Illes Balears'

Ocho comercios de Formentera han recibido este viernes el distintivo 'Emblemàtics de les Illes Balears', una iniciativa que pretende reconocer, proteger y dar visibilidad a establecimientos de proximidad especialmente vinculados a la historia y la identidad de sus municipios.

Los negocios distinguidos son Can Forn, Forn Can Jeroni, Forn Can Manolo, Forn Sant Ferran, Llibreria Tur Ferrer, Macramé, sa Farinera y Teixits J. Marí Serra.

Las placas han sido entregadas por la gerente de ADRBalears, Silvia Delgado, y el conseller de Turismo, Comercio, Innovación y Vivienda del Consell de Formentera, Artal Mayans, que han visitado uno a uno los establecimientos para hacer entrega de los reconocimientos a las familias y personas que los mantienen en activo.

El Forn Can Manolo, de Sant Francesc, también ha recibido el galardón / CIF

El proyecto 'Emblemàtics de les Illes Balears', impulsado por ADRBalears, dependiente de la conselleria de Empresa, Autónomos y Energía, con la colaboración de las administraciones locales, distingue comercios por su arraigo, su trayectoria histórica y por conservar elementos de patrimonio material o inmaterial. El objetivo es preservar y dar a conocer negocios que, además de su actividad económica, forman parte de la memoria y de la evolución social de cada municipio.

Un siglo de historia

En Formentera, algunos de los establecimientos reconocidos acumulan más de un siglo de historia. El más antiguo es Forn Can Jeroni, fundado en 1920 por Josep Tur Serra, Pep Jeroni, y que todavía mantiene productos tradicionales como el pan payés de masa madre, el flaó, las orelletes y las cocas.

Forn Can Manolo y Teixits J. Marí Serra abrieron en 1953, mientras que sa Farinera inició su actividad en 1957 y conserva todavía la misma piedra de molino de sus comienzos.

Can Forn abrió en 1958 como tienda de ultramarinos en Sant Francesc. Dos años después nació Llibreria Tur Ferrer, la primera librería de Formentera y actualmente gestionada ya por la tercera generación de la familia. Forn Sant Ferran funciona desde 1964 y Macramé, cuyos orígenes se remontan a 1968, mantiene su vinculación con la confección artesanal y con los primeros años de la moda Adlib.

Los ocho establecimientos reflejan distintas etapas de la transformación económica y social de Formentera, desde la sociedad agrícola y marinera hasta la llegada del turismo, y tienen en común haber mantenido durante décadas una actividad estrechamente ligada a la vida cotidiana de la isla.

La historia, las fotografías, la ubicación y los datos de contacto de cada uno de los establecimientos distinguidos pueden consultarse en la página web de 'Emblemàtics de les Illes Balears'.