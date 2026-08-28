Laboral
UGT reclama aplicar ya el plus máximo de insularidad a toda la plantilla del Consell de Formentera
El sindicato celebra que el Consell Insular coincida con una reivindicación que defiende desde hace más de 20 años y pide que la propuesta aprobada en el pleno de agosto se traduzca ahora en medidas concretas
UGT Servicios Públicos celebra la propuesta aprobada este jueves por el pleno ordinario de agosto del Consell de Formentera para reclamar al Gobierno de España que financie íntegramente la actualización de la indemnización por residencia y que establezca una cuantía única para todas las categorías profesionales de los trabajadores públicos.
El sindicato destaca especialmente la coincidencia entre la posición adoptada por el Consell y la reivindicación que UGT asegura defender desde hace más de 20 años en las mesas de negociación y en distintos ámbitos institucionales. A partir de este punto de encuentro, la organización sindical reclama a la institución insular que dé un paso más y aplique ya el plus de insularidad en su cuantía máxima a toda la plantilla.
UGT recuerda que la propuesta planteada en el pleno coincide con la hoja de ruta que el sindicato anunció tras reunirse con el Ministerio de Hacienda el pasado 8 de julio, después de la publicación en el Boletín Oficial del Estado de la primera parte del acuerdo alcanzado con el Gobierno central en materia de insularidad.
Según explica el sindicato, este proceso se articula en tres fases. La primera corresponde a la equiparación del plus de insularidad con Canarias, que ya se ha materializado con la publicación de las nuevas cuantías en el BOE del 8 de julio.
La segunda contempla el incremento de los trienios y la antigüedad a partir de septiembre de 2026, un compromiso recogido tanto en el Acuerdo Marco como en el segundo punto del acuerdo del 6 de julio.
La tercera fase prevé la equiparación de todos los pluses de insularidad al nivel máximo, de manera que todas las categorías profesionales perciban una cuantía equivalente a la correspondiente al grupo A1.
Aplicación inmediata
UGT considera que, dado que la actualización ya está en marcha y que las siguientes fases están comprometidas y calendarizadas, "es innecesario esperar más". Por ello, insta al Consell a aplicar de manera inmediata la cuantía máxima del complemento a todos sus trabajadores.
El sindicato defiende que esta medida permitiría evitar desigualdades internas entre categorías profesionales y garantizar la igualdad retributiva, además de anticiparse a una equiparación que, según sostiene, acabará siendo aprobada por el Gobierno central.
UGT celebra, por tanto, que el Consell se haya alineado con esta reivindicación, aunque advierte de que la postura expresada en el pleno debe traducirse ahora en hechos. "Ahora toca pasar de las palabras a los hechos: aplicar el plus de insularidad para toda la plantilla y garantizar que la triple insularidad se compense como corresponde", concluye el sindicato.
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