Usuarios de s’Estany des Peix insisten en su derecho a usar el canal y el pantalán de la Escuela de Vela de Formentera

Un grupo de usuarios profesionales y particulares de s’Estany des Peix ha vuelto a reclamar al Consell de Formentera que permita el uso del canal de entrada y del pantalán de la Escuela de Vela, al tiempo que denuncia el deterioro de algunas de las instalaciones y, especialmente, de la señalización de la bocana de sa Boca.

En una carta difundida este miércoles bajo el nombre de Los Usuarios del Lago, el colectivo critica que se estén trasladando instrucciones para impedir a determinadas embarcaciones utilizar el pantalán situado junto al canal mientras, según sostiene, tanto la Escuela de Vela como el servicio de barquero realizan maniobras de embarque y desembarque con embarcaciones a motor desde ese mismo punto. "Los monitores de la escuela están comunicando a diferentes usuarios de s'Estany des Peix que no pueden utilizar el pantalán situado en el canal, indistintamente de la lista administrativa a la que pertenezca cada embarcación", denuncian los firmantes de la misiva.

Señalización en sa Boca

Los usuarios también ponen el foco en el estado de la señalización de sa Boca, donde han desaparecido dos de los postes que marcan y delimitan el canal de entrada y salida a consecuencia de los sucesivos temporales. Consideran contradictorio que estas deficiencias relacionadas con la seguridad convivan con las instrucciones que, según denuncian, pretenden restringir el uso del canal y del pantalán.

A su juicio, la situación refleja un problema de prioridades y reclaman al Consell que garantice "la señalización adecuada, la seguridad, la transparencia y unas reglas claras e iguales para todos". La institución insular, por su parte, ha colocado una boya provisional para reducir el riesgo de accidentes y prevé reponer la señalización definitiva en las próximas semanas, una vez se contraten los trabajos a una empresa especializada.