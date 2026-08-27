Así será la temporada de caza 2026-2027 en Formentera: fechas, especies y límites

La temporada de caza 2026-2027 en Formentera ya ha comenzado a desplegar su calendario, con diferentes periodos, modalidades y límites de capturas según cada especie. Tras la apertura de la caza del conejo el 12 de julio, la isla ha entrado ahora en la media veda, una fase especialmente relevante por las restricciones fijadas para la tórtola europea, mientras que la apertura general de la caza menor llegará en octubre, según las normas aprobadas por el Consell de Formentera para regular la temporada cinegética en la isla.

La media veda comenzó el pasado domingo, 23 de agosto, y se prolongará hasta la apertura de la temporada general de caza menor, prevista para el 18 de octubre. Una de las principales particularidades de este periodo es la regulación de la tórtola europea, cuya caza queda limitada a únicamente cuatro jornadas: 23, 27 y 30 de agosto y 3 de septiembre de 2026.

La normativa establece además un máximo de dos tórtolas europeas por cazador y día y una cuota total de 25 ejemplares para toda Formentera durante la temporada. Este cupo se repartirá entre los diferentes cotos de la isla y la caza requerirá autorización expresa de su titular. Una vez alcanzado el límite asignado, deberá suspenderse la actividad cinegética sobre esta especie.

A estas restricciones se suma un sistema específico de control. Cada tórtola abatida deberá llevar un precinto físico numerado expedido por el Consell de Formentera, que tendrá que colocarse de manera visible en una de las patas después de cobrar la pieza y antes de cualquier traslado. Los ejemplares sin este distintivo serán considerados capturas ilegales. Por el contrario, la tórtola turca no podrá cazarse durante toda la temporada 2026-2027.

Paloma torcaz

Durante la media veda también está permitida la caza de la paloma torcaz. En los cotos podrá practicarse los jueves y domingos, con escopeta y/o perros, desde un puesto fijo y con un máximo de 15 ejemplares por cazador y jornada. En los terrenos de aprovechamiento común queda limitada a los domingos, también desde un puesto fijo, y requiere autorización previa tanto del servicio de caza del Consell como del propietario del terreno.

La apertura de la media veda llega después de que la actividad cinegética comenzara este verano con la caza del conejo, abierta desde el 12 de julio. Su temporada se extenderá hasta el 7 de febrero de 2027, aunque las condiciones varían a medida que avanza el calendario.

Así, desde el 12 de julio y hasta la apertura de la caza menor en general, el conejo solo puede cazarse con perros y sin escopeta. Además, hasta el 6 de septiembre los únicos días hábiles son los jueves y domingos. A partir de entonces se aplicará el régimen general de jornadas de caza: martes, jueves, sábados, domingos y festivos de carácter nacional o autonómico, quedando excluidas las fiestas locales. La normativa establece para la liebre el mismo periodo que para el conejo, es decir, desde el 12 de julio hasta el 7 de febrero.

Caza menor general

El siguiente cambio importante llegará el 18 de octubre, con la apertura de la caza menor en general, que se prolongará hasta el 3 de enero de 2027. En este periodo, salvo las excepciones previstas para determinadas modalidades y especies, se podrá cazar los martes, jueves, sábados, domingos y festivos nacionales o autonómicos.

Sin embargo, algunas especies dispondrán de un calendario más amplio. Las aves migratorias podrán cazarse hasta el 7 de febrero, mientras que la temporada del tordo se desarrollará desde el 18 de octubre hasta esa misma fecha. El faisán también podrá cazarse hasta el 7 de febrero.

Junto con los periodos hábiles, la regulación fija los límites máximos de capturas por cazador y día en los cotos privados acogidos a planes técnicos de régimen general. Se permiten hasta 20 tordos, cuatro becadas y dos codornices silvestres por jornada. En el caso de la perdiz, el máximo general es de tres ejemplares, aunque puede elevarse hasta seis durante las jornadas de campeonatos de caza menor con perro celebradas en cotos, mientras que la modalidad con reclamo queda limitada a dos piezas. Para el resto de especies no se establece un máximo general, salvo las restricciones recogidas en los correspondientes planes técnicos.

La temporada incorpora además un periodo específico para la perdiz con reclamo macho, que se extenderá del 1 al 31 de enero de 2027 en los cotos. Este plazo podrá prolongarse hasta el 7 de febrero en aquellos que lo comuniquen previamente al servicio de caza.