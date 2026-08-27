Formentera pide explicaciones al Govern sobre la adjudicación de hamacas y sombrillas

Formentera censura la gestión del Govern balear en la tramitación de las autorizaciones de los servicios de temporada de las playas y reprueba al conseller del Mar y del Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente, por la falta de explicaciones sobre el relevo de la anterior directora general de Costas y Litoral, Maria Joaquina Ferrer, y sobre el cambio de criterio entre la primera y la última resolución de los lotes de hamacas y sombrillas.

Así lo ha decidido el pleno ordinario de agosto tras salir adelante una proposición del conseller no adscrito, Llorenç Córdoba, que recibió el apoyo de PSIB-PSOE y Gent per Formentera (GxF) y los votos en contra del equipo de gobierno de Sa Unió. La iniciativa reclama además al Govern que entregue todos los informes técnicos, jurídicos y ambientales que sustentaron ambas resoluciones y que aclare el recorrido del informe interno que, según recoge la proposición, habría planteado iniciar un procedimiento de caducidad de la concesión.

El cambio de criterio de la conselleria balear del Mar sobre los servicios de playa y la insistencia en tramitar el retorno de las competencias de menores al Govern protagonizaron una sesión en la que salieron adelante todas las propuestas y proposiciones debatidas.

Reunión con Lafuente

Sobre los lotes de playa, Córdoba repasó la cronología conocida desde la primera resolución, que dejó fuera una parte importante de las instalaciones solicitadas, hasta la nueva decisión de agosto tras las alegaciones y modificaciones planteadas por el Consell. La proposición insta a Lafuente a reunirse en un máximo de 30 días con los grupos políticos y Córdoba para explicar los criterios aplicados, el cambio entre ambas resoluciones, los motivos del cese de Ferrer y la situación de la plantilla de Costas y Litoral tras las dimisiones registradas en el departamento.

El equipo de gobierno insular deberá además remitir en 15 días una cronología completa de las gestiones mantenidas con la conselleria, facilitar el expediente íntegro y elaborar una comparación, instalación por instalación, entre la propuesta inicial del Consell y las dos resoluciones, con los cambios introducidos y los informes que los justifican.

Menores migrantes

La segunda proposición de Córdoba volvió a plantear el posible retorno al Govern de las competencias de protección de menores. Salió adelante con los votos de Sa Unió y del propio Córdoba, mientras que el PSOE votó en contra y GxF se abstuvo. El acuerdo reitera los mandatos aprobados en 2024 y 2025 y, especialmente, el de julio de 2025, cuando una mayoría absoluta respaldó solicitar la devolución completa de estas competencias.

Córdoba reclama que se explique en el próximo pleno qué gestiones se han realizado, qué obstáculos han impedido avanzar y cuáles serán los siguientes pasos. También pide al Govern un mecanismo de equilibrio territorial para evitar que una isla soporte una carga desproporcionada y que cualquier asignación de menores a Formentera vaya acompañada de financiación extraordinaria que cubra el 100 % del coste real.

El presidente, Óscar Portas, aclaró que el Consell no había renunciado a dar este paso, señalando que el Govern todavía no ha respondido a sus consultas. El secretario general del Consell, Àngel Custodio Navarro, advirtió de la complejidad jurídica del retorno y recordó que, cuando Formentera recibió estas competencias en 2008, se incorporaban a la tutela insular "tres o cuatro" menores al año y el coste rondaba los 250.000 euros, frente a los alrededor de 12 millones del último año. Aun así, Navarro animó a seguir intentándolo por todas las vías posibles, ya que no existe jurisprudencia sobre la situación que afronta la pitiusa del sur en la actualidad: "Estamos ante un hecho administrativo desconocido".

El PSOE rechazó esta vía al considerar que supondría admitir un "fracaso institucional". Por su parte, GxF planteó añadir en la proposición la idea de un reparto equitativo de los menores migrantes entre las islas, pero no se aceptó.

Consenso y unanimidad

Más allá de estas dos votaciones, los otros 13 asuntos salieron adelante por unanimidad, en una sesión marcada en términos generales por el consenso.

Entre las propuestas de Sa Unió, el pleno aprobó inicialmente la cesión gratuita al Ministerio del Interior de una parcela de 2.607,73 metros cuadrados junto al cuartel de la Guardia Civil para permitir su ampliación y construir viviendas para los agentes, con la salvaguarda de que, si los terrenos no se destinan a este fin en cinco años, revertirán al Consell.

También recibió el apoyo unánime la propuesta para reclamar que el Gobierno de España asuma íntegramente el coste de la actualización de la indemnización por residencia de los empleados públicos de Formentera. Las nuevas cuantías supondrán al Consell más de un millón de euros en 2026 y más de dos millones anuales desde 2027. Otra propuesta de Sa Unió reclamó al Govern más financiación para los servicios sociales, especialmente para la Residencia des Brolls y el Centre de Dia, cuyo personal cuesta unos 1,5 millones anuales, además del mantenimiento, según cuantificó el equipo de gobierno.

Helicópteros y arbolado urbano

Las cuatro proposiciones de GxF también fueron respaldadas por unanimidad. El pleno rechazó los aterrizajes y despegues de helicópteros para usos privados, turísticos o comerciales, acordó reforzar la limpieza de drenajes, cunetas y torrentes para prevenir inundaciones, mejorar el mantenimiento del Camí Vell de la Mola y reponer el arbolado urbano, acondicionando mientras tanto los alcorques vacíos.

Por parte del PSIB-PSOE, salieron adelante sus proposiciones para cubrir con urgencia una plaza de inspector de Turismo, reactivar la revisión de la tasa de residuos para modificar el incremento lineal del 30 %, convocar una nueva reunión de seguimiento de los acuerdos presupuestarios de 2026 e incorporar a GxF a estas reuniones. También se respaldó que la futura ordenanza unificada de los mercados garantice la participación de los comerciantes y revise las cuantías de su régimen sancionador.

Finalmente, obtuvo también la unanimidad la tercera proposición de Llorenç Córdoba, relativa a volver a convocar de la mesa sobre la delimitación de Costas de Formentera, con presencia de las administraciones implicadas y las personas afectadas.