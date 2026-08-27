Pleno ordinario
La falta de personal lastra varios servicios del Consell de Formentera
La falta de personal impide cubrir puestos clave en áreas como la Residencia des Brolls o s'Estany des Peix, pese a los sucesivos intentos de contratación
La falta de personal en distintos servicios del Consell de Formentera volvió a quedar patente durante el turno de preguntas con respuesta oral del pleno ordinario de agosto. Gent per Formentera (GxF) y el PSIB-PSOE formularon diez preguntas cada uno, mientras que el conseller no adscrito Llorenç Córdoba planteó las dos que le corresponden. Varias respuestas del equipo de gobierno coincidieron en una misma dificultad: hay plazas que no se consiguen cubrir por falta de candidatos.
Uno de los casos expuestos por el PSOE fue el de la Residencia des Brolls. Los socialistas preguntaron por las plazas de auxiliar sociosanitario y el gobierno insular explicó que existen 14 puestos, de los que actualmente están cubiertos 11. Está prevista la incorporación de otras dos personas, una a través del SOIB y otra procedente del IES Marc Ferrer, pero además hay tres trabajadores de baja, por lo que el Consell mantiene abierta una oferta laboral.
La falta de efectivos también afecta a s’Estany des Peix. La consellera de Medio Ambiente, Verónica Castelló, reconoció que actualmente no se puede prestar el servicio previsto porque el coordinador y los dos marineros han renunciado. El Consell ha iniciado varios procesos de selección que todavía no han dado resultado. Castelló atribuyó además parte de los problemas actuales al proyecto impulsado durante la pasada legislatura, que, según afirmó, presenta "numerosas deficiencias" que ahora se intentan corregir.
Área de Inspección e ITV
GxF preguntó también por el Área de Inspección, que actualmente no tiene jefe después de la renuncia de quien ocupaba el puesto. El departamento está formado por una supervisora de Territorio, dos agentes de Inspección o celadores y un letrado. Alejandra Ferrer consideró insuficiente esta dotación para atender funciones que abarcan desde terrazas y obras hasta medio ambiente, actividades, mercados o alquiler turístico ilegal.
Otra pregunta se centró en la contratación de un tercer mecánico para la ITV de Formentera. El gobierno insular explicó que se han publicado ofertas, pero hasta ahora no se han encontrado candidatos. Las respuestas del pleno dibujaron así un problema común en varias áreas: la dificultad para completar las plantillas necesarias para prestar algunos servicios con normalidad.
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