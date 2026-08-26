Formentera prepara mejoras en calles, aparcamientos y servicios básicos de es Copinar

La ordenación urbanística de es Copinar ha dado un nuevo paso con la aprobación inicial del Plan especial de infraestructuras de la unidad de actuación UA MRL-01, un expediente cuya tramitación comenzó en 2017 y que afecta a una superficie de 138.293 metros cuadrados, según informa el Consell de Formentera en un comunicado.

El documento contempla la obtención de terrenos para espacios libres públicos, viarios y aparcamientos, además de la adecuación de calles y zonas de estacionamiento, la creación de itinerarios peatonales y para movilidad no motorizada y la finalización de las redes de abastecimiento de agua y saneamiento, que deberán conectarse con los sistemas generales de la isla.

La tramitación de este ámbito urbano arrancó hace nueve años, en julio de 2017, aunque el plan especial no se presentó hasta enero de 2025. Su aprobación inicial permite retomar ahora un expediente que llevaba años sin resolverse, pero las obras todavía no van a comenzar.

El proyecto no plantea levantar una nueva zona urbana ni aumentar la capacidad turística de es Copinar. Se mantiene el número actual de plazas turísticas y el aprovechamiento previsto para la zona. En este sentido, el conseller de Economía, Territorio e Infraestructuras, Javier Serra, insiste en el comunicado en que "no hablamos de crear un nuevo desarrollo urbanístico ni de incrementar las plazas turísticas", sino de "ordenar y completar un ámbito urbano existente, mejorando las infraestructuras, la movilidad y los servicios".

Propietarios y promotores asumirán las obras

Serán los propietarios y promotores quienes tendrán que impulsar y asumir las actuaciones previstas, mientras que el Consell se encargará de revisar y tramitar los documentos necesarios. Serra señala además que se trata de "un expediente que se inició en 2017 y que necesitaba un nuevo impulso".

Antes de que las obras puedan ponerse en marcha, el plan deberá superar todavía varios trámites. Se abrirá un periodo de información pública para presentar alegaciones y se recabarán los informes necesarios. Si durante ese proceso se introducen cambios importantes, el documento tendría que volver a exponerse al público. Solo después de completar estos pasos podrá llegar la aprobación definitiva y comenzar la fase previa a la ejecución de las mejoras previstas en la zona de es Copinar.