Alertan del riesgo para los bañistas que llenan es Caló des Mort, en Formentera, ante posibles desprendimientos

La estampa vuelve a repetirse en pleno agosto. Numerosos turistas se concentran cada día en el tramo de costa situado entre es Copinar y es Caló des Mort, en la vertiente de Migjorn del litoral de Formentera, y algunos colocan sus toallas bajo las cornisas del acantilado para protegerse del sol, ajenos al riesgo de desprendimientos que desde hace años afecta a esta zona por la fragilidad del terreno.

Una persona que ha remitido a Diario de Ibiza imágenes tomadas el pasado domingo en la zona alerta de la cantidad de bañistas que permanecen durante horas a la sombra de los salientes rocosos y lamenta la ausencia de un control que impida situarse en los puntos de mayor riesgo. "Hasta que haya otra desgracia", advierte sobre una situación que se reproduce a diario durante la temporada estival.

El peligro no es nuevo ni desconocido para las administraciones. En 26 de julio de 2024, el Consell de Formentera ordenó cerrar el acceso superior a es Caló des Mort después de considerar que existía un "grave riesgo de accidentes". Un informe del área de Litoral señalaba entonces que el recorrido discurría sobre voladizos de marès de "extrema fragilidad" y advertía expresamente del riesgo de desprendimientos.

Aquella decisión llegó pocos días después del episodio más grave registrado en este tramo de la costa de Migjorn. El 18 de julio de 2024, una bebé de apenas dos meses murió después de que parte de una cornisa se desprendiera en es Copinar y cayera sobre ella y su padre mientras se encontraban bajo el saliente.

El suceso no acabó con los problemas. En octubre de 2025, tras las intensas lluvias asociadas a una dana, el Consell decretó nuevamente el cierre temporal del camino entre es Copinar y es Caló des Mort. Los bomberos habían localizado varios puntos con un riesgo elevado de colapso y desprendimientos de tierra y piedras y constataron una pérdida significativa de sustentación del terreno, tanto en el propio camino como en puntos próximos a la costa.

Voladizos de marès

Esta franja del litoral de Migjorn no está formada por una pared uniforme de roca maciza, sino por una sucesión de depósitos de materiales sedimentarios de diferente naturaleza y resistencia entre los que se encuentra el marès, la roca compuesta por granos de arena característica de Formentera.

El informe que motivó el cierre de 2024 definía los salientes de es Caló des Mort como "voladizos" de este material y destacaba su extrema fragilidad. La erosión puede dejar partes de esas cornisas al descubierto, con una apariencia de solidez que no siempre se corresponde con el estado del material que las sostiene.

Bañistas caminando por el camino hacia es Caló des Mort mientras otros se protegen del sol bajo los voladizos / D.I.

Ya antes del accidente de es Copinar se habían producido desprendimientos en es Caló des Mort, como en abril de 2023, cuando se desprendieron rocas junto al acceso a la cala y la zona tuvo que ser acordonada. Pocos días después, sin embargo, había personas que volvían a transitar por el punto afectado pese al precinto.

Dos años después, el problema de la presión humana continúa. Este verano el Consell ha vuelto a incluir es Caló des Mort y es Ram entre las zonas sensibles sometidas a regulación, con un dispositivo activado desde el 15 de mayo. La medida contempla señalización y controladores para informar de la prohibición de estacionar en estos espacios, pero esa regulación está centrada en los vehículos y no evita que los visitantes lleguen a pie hasta la costa ni que permanezcan bajo las cornisas.