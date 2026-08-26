Las cinco casas más caras de Formentera: casi 10 millones por piscina infinita, viñedos y playa a un minuto

El lujo inmobiliario en Formentera lo componen viviendas con poca tierra, mucho mar, privacidad, paisajes protegidos y esa sensación de isla escasa que convierte cada finca en un objeto de deseo. Las cinco propiedades más caras anunciadas en Idealista en Formentera van de los 7.950.000 a los 9.900.000 euros. No son simples casas de vacaciones. Son villas pensadas como refugios privados, fincas con varios dormitorios en suite, piscinas, gimnasios, zonas de wellness, apartamentos para invitados y licencias turísticas que convierten algunas de ellas también en inversiones de alto nivel.

Exterior de la vivienda más cara a la venta en Formentera en el portal Idealista. / Idealista

1. Una finca en Porto-salè con ocho suites y dos piscinas: 9,9 millones

La propiedad más cara del listado se anuncia por 9.900.000 euros y está situada en Porto-salè, una de las zonas más deseadas de Formentera. La vivienda suma 585 metros cuadrados construidos, dispone de ocho habitaciones, garaje y se levanta sobre una parcela privada de entre 5.000 y 6.000 metros cuadrados.

La casa se presenta como un refugio de lujo en el que arquitectura, naturaleza y confort buscan convivir sin romper el paisaje. Su orientación sur garantiza luz natural durante todo el día y la propiedad cuenta con vistas al mar y a la isla de Ibiza.

El interior está diseñado para alojar cómodamente a entre 16 y 18 personas. Dispone de ocho habitaciones tipo suite, todas con baño privado, televisión y climatización independiente. La suite principal, de unos 50 metros cuadrados, está inspirada en el estilo Six Senses Maldivas y cuenta con un gran vestidor cerrado. El salón principal tiene chimenea redonda y barra de bar, mientras que la casa incorpora aire acondicionado independiente en todas las estancias, zonas comunes amplias y abundantes espacios de almacenaje.

Pero el exterior es casi una propiedad dentro de la propiedad: dos piscinas climatizadas, una para adultos y otra para niños, alimentadas por placas solares y bombas de calor; un porche natural con mesa para 14 comensales; un segundo porche junto al huerto; zona chill-out; ducha exterior; gimnasio privado; garaje cubierto para cuatro o cinco vehículos; cuarto de juegos infantil; trastero exterior de madera y hasta un campo de fútbol de césped artificial de 174 metros cuadrados.

Vista cenital de la segunda vivienda más cara que se vende en Formentera. / Idealista

2. Una villa de nueva construcción en una finca de casi tres hectáreas: 9,5 millones

La segunda propiedad más cara de Formentera en Idealista se ofrece por 9.500.000 euros. Es una villa independiente de nueva construcción, con 586 metros cuadrados construidos y seis habitaciones, situada en una finca privada de casi tres hectáreas en el corazón de la isla.

La vivienda ha sido integrada en la parte norte de la finca, en un entorno rústico pensado para reducir el impacto visual y conservar el carácter natural del paisaje. La propiedad está rodeada de jardines, viñedos, árboles frutales maduros y una zona de bosque privado.

El anuncio destaca la tranquilidad del entorno y la conexión con el paisaje. La casa dispone de piscina privada y amplias zonas exteriores para disfrutar del estilo de vida mediterráneo, pero también incorpora comodidades más propias de un pequeño retiro de bienestar: gimnasio, sauna y baño turco. En el interior, la villa cuenta con amplias zonas de estar, cinco dormitorios en total y un anexo independiente para invitados. La propiedad se entrega lista para entrar a vivir y se presenta como una oportunidad para adquirir una finca privada de grandes dimensiones en uno de los destinos más exclusivos del Mediterráneo.

Exterior de la tercera propiedad más cara que puede encontrarse en Idealista en Formentera. / Idealista

3. Villa Neutra, arquitectura esencial en plena Formentera: 9,45 millones

La tercera propiedad se anuncia por 9.450.000 euros. Tiene 495 metros cuadrados construidos, seis habitaciones y garaje. Su nombre comercial es Villa Neutra y el anuncio la presenta casi como una pieza de arquitectura antes que como una simple casa. La vivienda apuesta por líneas puras y materiales como vidrio, piedra, hormigón y madera. Su distribución en forma de cruz, orientada hacia los cuatro puntos cardinales, busca generar interiores amplios, fluidos y abiertos a la luz.

La gran sala de estar y el comedor se abren hacia la piscina, mientras que los dormitorios mantienen una mayor sensación de intimidad. Las paredes de cristal desdibujan la frontera entre el interior y el exterior, uno de los grandes argumentos de esta villa.

Desde la estructura principal, una pasarela cubierta conduce a la casa de huéspedes, pensada como una transición entre arquitectura, sombra y naturaleza. El jardín mediterráneo, con rocas y plantas autóctonas, dirige la mirada hacia la piscina, descrita como el corazón acuático de la vivienda.

Villa Neutra se ofrece como una forma de vivir Formentera desde la calma, la luz y la integración con el paisaje.

Uno de los porches de la cuarta casa más cara de Formentera. / Idealista

4. Mirlo Blanco, una villa con licencia turística y vistas a toda la isla: 8,75 millones

La cuarta propiedad del ranking se encuentra en la zona de la Mola y cuesta 8.750.000 euros. Se llama Mirlo Blanco y tiene 315 metros cuadrados construidos, seis habitaciones y garaje.

La villa está pensada para alojar hasta 14 personas y combina lujo, comodidad y conexión con la naturaleza. Su decoración apuesta por un estilo rústico y auténtico, con tonos cálidos, madera, fibras vegetales y materiales naturales. En la planta principal hay un amplio salón con sofás de lino en tonos neutros, una chaise longue doble y acceso a una cocina equipada con barra de madera. En esta misma planta se encuentran un aseo de cortesía y dos habitaciones: una con cama doble y otra con cuatro camas, pensada para familias o grupos.

El porche de la planta principal conecta con una piscina y ofrece vistas panorámicas de Formentera. En la planta superior se ubican otro dormitorio y la suite principal, desde la que se accede a una terraza con vistas. La propiedad cuenta además con una torre privada para contemplar las puestas de sol.

Mirlo Blanco incorpora dos dormitorios adicionales: uno junto a la villa y otro en un bungalow independiente, accesible desde el porche o la terraza. Cada habitación tiene baño privado, aire acondicionado y una decoración natural.

Uno de sus principales atractivos es que dispone de licencia turística válida, lo que aumenta su valor como inversión para alquiler vacacional. El anuncio la presenta como residencia privada o como activo rentable en uno de los destinos más deseados del Mediterráneo.

La quinta casa más cara de Formentera. / Idealista

5. Una villa con licencia turística a un minuto de Migjorn: 7,95 millones

La quinta propiedad más cara se anuncia por 7.950.000 euros y está situada en la calle a el Pulpo, a un minuto y medio andando de la playa de Migjorn. Tiene 350 metros cuadrados construidos, cinco habitaciones, garaje, piscina y licencia turística en vigor.

La villa se encuentra en un entorno natural protegido y combina arquitectura moderna, privacidad y cercanía al mar. La vivienda principal dispone de tres dormitorios y cuatro baños completos, todos con acceso directo a terrazas privadas y zonas exteriores.

En el exterior, la propiedad cuenta con piscina privada rodeada de naturaleza y amplias zonas chill-out. También dispone de un apartamento independiente para invitados, equipado con dos dormitorios, baño, cocina y salón. Este espacio puede destinarse a visitas, personal o alquiler vacacional.

La licencia turística es uno de los elementos más destacados del anuncio, ya que permite explotar la vivienda en el mercado vacacional premium. La propiedad incluye además un solárium panorámico en la planta superior, con vistas abiertas al paisaje natural de la isla.

Rodeada de vegetación autóctona y sin vecinos cercanos, la villa se presenta como un refugio para quienes buscan lujo, discreción y calidad de vida junto a una de las playas más conocidas de Formentera.