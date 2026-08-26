Sucesos
Dos metros y 320 kilos: retiran con una excavadora un atún gigante que aparece muerto en una playa de Formentera
El ejemplar fue retirado por el servicio de limpieza tras el aviso al 112
Un atún de grandes dimensiones ha aparecido muerto este miércoles en la playa de es Copinar, en Formentera, según testigos presenciales, que no han podido evitar grabar la escena y hacer fotos. El ejemplar pesaba aproximadamente 320 kilos y medía cerca de dos metros de longitud, según ha informado, poco después, Ràdio Illa.
El animal fue localizado entre la torre de vigilancia situada frente al hotel Riu y el quiosco Bartolo. El aviso se recibió a través del 112 poco antes de las 12.30 horas.
Tras la alerta, varias personas tiraron del animal muerto hasta acercarlo a la orilla, donde la empresa encargada del servicio de limpieza procedió a retirarlo. Para sacar el ejemplar del agua fue necesaria la intervención de una excavadora, debido a su gran tamaño y peso.
Por el momento se desconocen las causas de la muerte del animal y también su procedencia. Estas circunstancias se están investigando, según la información publicada por Ràdio Illa.
La aparición del atún llamó la atención de las personas que se encontraban en la zona, tanto por las dimensiones del ejemplar como por el dispositivo necesario para retirarlo de la playa.
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