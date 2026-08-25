Sucesos
Formentera sufre dos incendios forestales durante la madrugada
Los fuegos se declararon en el camí Vell de la Mola y en el camí de ses Vinyes
El servicio de Bomberos del Consell de Formentera ha intervenido esta madrugada en dos incendios forestales registrados en la isla. Los fuegos se declararon en el camí Vell de la Mola y en el camí de ses Vinyes, según ha informado la institución insular.
El primer aviso del 112 se recibió a las 23.38 horas por un incendio forestal en el camí Vell de la Mola. Hasta el lugar se desplazaron un cabo y dos bomberos con un vehículo de intervención rápida y una autobomba rural pesada. Poco después, a las 00.24 horas, se recibió un segundo aviso por otro incendio forestal, en este caso en el camí de ses Vinyes.
Ante este nuevo fuego, intervinieron un cabo y un bombero, que se incorporaron al servicio con una autobomba urbana ligera y una autobomba rural ligera. Una vez finalizada la primera intervención, los efectivos desplazados al camí Vell de la Mola también se dirigieron hacia ses Vinyes para reforzar las tareas de extinción.
En este segundo incendio también participaron efectivos del Ibanat, Policía Local, Protección Civil y Guardia Civil. El fuego del camí de ses Vinyes se dio finalmente por extinguido a las 5.51 horas.
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