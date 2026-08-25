Una serpiente se da un baño matinal en s'Estany des Peix, Formentera

Una serpiente nadando en las aguas de s’Estany des Peix, en la zona de la Savina, en Formentera. Es la singular imagen que se ha podido ver durante la mañana de este martes, 25 de agosto.

El vídeo, de autor desconocido, ha corrido como la pólvora durante la mañana a través de distintos grupos de mensajería de la isla. En las imágenes se observa al ejemplar desplazándose por la superficie del agua.

Por el dibujo que presenta en el cuerpo, podría tratarse de una culebra de herradura, aunque la especie está pendiente de confirmación oficial.

En Formentera, la presencia de serpientes invasoras se concentra principalmente en dos puntos. La culebra de escalera, la especie más abundante en la isla, mantiene su principal núcleo en la Mola, donde desde hace años se desarrolla una intensa campaña de trampeo. Por su parte, la culebra de herradura ha sido detectada en los últimos años especialmente en el entorno de la Savina, considerado uno de los puntos de mayor riesgo de entrada de ejemplares procedentes de Ibiza.

Las capturas de culebras de herradura han ido además en aumento: se registró un ejemplar en 2023, tres en 2024 y siete en 2025, mientras que el Cofib había comunicado ya cinco capturas durante los primeros meses de 2026. Por este motivo se han reforzado los controles en la Savina y otros puntos próximos para tratar de evitar que la especie llegue a establecerse y expandirse por Formentera.