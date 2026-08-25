Formentera retrasa hasta septiembre la recogida de materia orgánica

La recogida de la fracción orgánica en Formentera podría comenzar durante el próximo mes de septiembre, según las previsiones actuales del Consell Insular. El servicio estaba anunciado inicialmente para mayo, pero su puesta en marcha se ha retrasado mientras se termina de definir el sistema de transporte y tratamiento de estos residuos en Ibiza.

Los nuevos contenedores soterrados llevan ya varias semanas instalados en los diferentes puntos de Formentera donde estaba previsto ubicarlos, aunque todavía no han entrado en funcionamiento.

Desde el Consell de Formentera explican que se están ultimando los trámites administrativos y operativos necesarios para poner en marcha la denominada quinta fracción. Uno de los principales asuntos pendientes es concretar cómo se trasladarán los residuos orgánicos a Ibiza y con qué frecuencia, ya que el sistema debe coordinarse "con el funcionamiento y la capacidad de las instalaciones ibicencas y con los enlaces marítimos entre las dos islas".

La institución formenterense sostiene que el objetivo es cerrar antes todo el circuito de recogida, transporte y tratamiento para garantizar que el sistema funcione correctamente desde el primer día. Aunque inicialmente se había previsto empezar antes, el Consell señala que la puesta en marcha no depende únicamente de disponer de los contenedores.

Desde el Consell de Ibiza, sin embargo, aseguran que sus instalaciones están preparadas para recibir la materia orgánica procedente de Formentera. Fuentes de la institución explican que, cuando la isla comience a enviarla, podrá depositarse, como hacen los ayuntamientos ibicencos, en el foso específico para materia orgánica del Área Ambiental de Ca na Putxa. A día de hoy, el Consell de Ibiza asegura que todavía no ha recibido ninguna propuesta concreta de Formentera sobre la organización de esos traslados.

De mayo a septiembre

El calendario ha cambiado respecto al anunciado a principios de año. En febrero se informó de que Formentera retomaría en mayo la recogida de materia orgánica, esta vez extendida al conjunto de la población y no únicamente a medianos y grandes productores. También se anunció entonces que esta basura sería transportada diariamente a Ibiza para su tratamiento en Ca na Putxa.

Para implantar el sistema se adjudicó el suministro e instalación de 60 contenedores de superficie y 25 soterrados, destinados a incorporarse a las islas ecológicas existentes. El proyecto tiene un coste de 937.768,76 euros, financiado con fondos Next Generation EU. Los recipientes empezaron a colocarse a mediados del mes de abril, pero la falta de definición del circuito posterior mantiene pendiente el inicio efectivo de la recogida.

Una recogida obligatoria por ley

La separación de la materia orgánica no es voluntaria para las administraciones locales. La Ley balear 8/2019 de residuos estableció expresamente la obligación de recoger de forma diferenciada la materia orgánica compostable y concedió a las entidades locales un plazo de 24 meses para implantar el sistema. La posterior Ley estatal 7/2022 reforzó esta exigencia y fijó como límite para la recogida separada de los biorresiduos el 30 de junio de 2022 en las entidades locales de más de 5.000 habitantes y el 31 de diciembre de 2023 para el resto.

Casi 10.000 toneladas enviadas a Ibiza en 2025

Las estadísticas de gestión de residuos de 2025 muestran que la materia orgánica todavía no figura entre las fracciones que Formentera remite a Ibiza para su tratamiento. Ese año se enviaron 7.895,65 toneladas de residuos sólidos urbanos (RSU), 1.035,92 toneladas de papel y cartón, 1.048,64 toneladas de envases y 5,06 toneladas de residuos Sandach. En total, algo más de 9.985 toneladas. El propio documento especifica que estas son las cuatro fracciones procedentes de Formentera que se trasladaron a Ibiza para su gestión.

Formentera ya cuenta con experiencia en la recogida separada de este residuo orgánico. En 2017 puso en marcha un proyecto piloto dirigido a medianos y grandes productores durante la temporada turística. El servicio quedó interrumpido en 2020 por la pandemia y posteriormente volvió a funcionar hasta finales de 2023.

En aquella etapa, la materia orgánica se trasladaba al área de gestión de residuos de es Cap de Barbaria, donde se elaboraba compost que posteriormente se ponía a disposición de la Cooperativa del Campo. El sistema acabó abandonándose por las molestias que provocaba en el entorno, entre ellas olores y la presencia de gaviotas, moscas y ratas.

El modelo que ahora prepara el Consell será diferente: la recogida llegará a toda la población y los residuos serán trasladados a Ibiza para su tratamiento. Los contenedores ya están sobre el terreno y Ca na Putxa dispone de capacidad para recibir esta fracción, pero todavía queda por concretar entre las dos islas la logística que permita poner en marcha el servicio.