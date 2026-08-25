Formentera refuerza su cuerpo de bomberos con 16 nuevas plazas fijas

Formentera avanza en el refuerzo de su Servicio de Bomberos con la convocatoria de 16 plazas de bombero como personal funcionario de carrera, correspondientes a las ofertas públicas de empleo de 2024 y 2025.

El proceso ha dado un nuevo paso con la aprobación de la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos y con la fijación del calendario de las pruebas selectivas. Las plazas cuentan con dotación presupuestaria y se cubrirán mediante el sistema de concurso-oposición por turno libre.

El conseller insular de Recursos Humanos, Hugo Martínez, ha destacado en un comunicado de la institución insular que no hablan "simplemente de cubrir plazas, sino de reforzar de manera estructural un servicio esencial para Formentera". Según ha señalado, incorporar 16 bomberos de carrera supondrá "más estabilidad y una plantilla más preparada para dar respuesta a las necesidades de la isla".

Martínez ha explicado que este procedimiento forma parte del trabajo para consolidar las plantillas del Consell y reforzar los servicios públicos con una planificación a largo plazo. "El objetivo es avanzar hacia estructuras de personal más estables y dimensionadas a las necesidades reales de Formentera", ha afirmado.

Pruebas selectivas

La convocatoria fue aprobada por la Junta de Gobierno en diciembre de 2025 y posteriormente publicada en el BOIB y en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Una vez publicada la lista definitiva, el proceso entra ahora en la fase de pruebas.

El tribunal calificador se constituirá el 31 de agosto y los exámenes comenzarán pocos días después. La evaluación psicotécnica tendrá lugar el 4 de septiembre, mientras que las pruebas físicas se celebrarán el 14 de septiembre. Las personas que superen ambas fases afrontarán finalmente las pruebas teóricas el 22 de septiembre.

El decreto con la relación definitiva de personas admitidas y excluidas y toda la información relativa al proceso selectivo se ha publicado este martes en el BOIB y también estará disponible en el tablón de anuncios de la OAC y en la página web del Consell de Formentera.