Formentera se queda, otra vez más, sin inspector de Turismo

El Consell de Formentera vuelve a quedarse sin inspector de Turismo en plena temporada alta. El profesional, contratado para prestar servicio todo el año tras un dilatado y problemático proceso de selección que había comenzado en septiembre de 2025, ha solicitado una excedencia que se hará efectiva el próximo 31 de agosto. Actualmente, ya se encuentra de vacaciones y no regresará antes de que comience ese periodo de excedencia.

Su salida deja de nuevo sin efectivos el servicio de Inspección Turística, a pesar de que, a finales de marzo, el Consell incorporó un segundo inspector como refuerzo para los meses de mayor actividad. Pero este trabajador abandonó a principios de junio por "motivos personales". Así, la institución pasa en pocos meses de anunciar un servicio con dos inspectores a no disponer de ninguno.

Nueve procedimientos sancionadores

En cuanto a la labor realizada por estos profesionales durante lo que va de 2026, desde el Consell informan de que se han abierto nueve procedimientos sancionadores por alquileres turísticos ilegales. Seis están ya iniciados formalmente y los otros tres permanecen en fase de diligencias previas.

Antes de perder al segundo inspector, el conseller de Turismo, Artal Mayans, explicó en el pleno del pasado mes de mayo que el servicio había realizado 75 inspecciones mediante sorteos aleatorios, además de atender denuncias telemáticas y otras actuaciones.

Estas actuaciones habían permitido detectar cuatro posibles irregularidades, dos a raíz de visitas presenciales y otras dos a través de denuncias recibidas mediante el canal anónimo habilitado por el Consell. Mayans precisó entonces que estas actas no implicaban necesariamente la existencia de alquileres turísticos ilegales, sino diferentes casuísticas que debían seguir su correspondiente tramitación.

El Consell de Formentera puso en marcha en mayo de 2025 un canal específico para que cualquier persona pudiera comunicar de forma anónima posibles casos de alquiler turístico ilegal. El sistema funciona mediante un formulario online y sirve como vía de información para que el área de Turismo pueda comprobar los inmuebles denunciados para detectar irregularidades.

Durante 2025 recibió 65 denuncias y, hasta finales de mayo de 2026, se habían presentado otras cinco por este método, según datos difundidos por el Consell.