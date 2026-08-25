Movimientos de tierra sin licencia y paredes de piedra seca dañadas: expediente al circuito de motocross de Formentera

El Consell de Formentera ha abierto un expediente de restablecimiento de la legalidad urbanística por las actuaciones realizadas para habilitar el circuito de motocross situado en una finca rústica junto a la carretera PMV 820, frente a Insafor. La resolución, a la que ha tenido acceso Diario de Ibiza, constata que en el terreno se ejecutaron movimientos de tierras sin título habilitante urbanístico y que se produjo la destrucción parcial de paredes de piedra seca.

El procedimiento abierto ahora no es todavía sancionador. Su objetivo es paralizar el uso del circuito y obligar a legalizar las actuaciones, si fuera posible, o a devolver el terreno a su estado anterior en el plazo de dos meses. Pero el expediente también advierte de que las infracciones urbanísticas detectadas darán lugar a un procedimiento sancionador independiente, en el que se determinarán responsabilidades y posibles multas.

La decisión formaliza algunas de las irregularidades que vecinos y propietarios de alojamientos turísticos venían denunciando desde hace meses, entre ellas los movimientos de tierra sin licencia urbanística y la falta de restitución de la parcela.

Campeonato de Motocross

El conflicto comenzó tras la competición de motocross del 26 de abril, puntuable para el Campeonato de Motocross de Ibiza y Formentera. El Consell había autorizado como actividades no permanentes esa prueba y una segunda jornada para el 16 de mayo que finalmente se suspendió tras las protestas vecinales y la revisión del expediente.

Los afectados denunciaron además deficiencias en la autorización, como que el plano incorporado al expediente correspondía al antiguo circuito de es cap de Barbaria y no a la finca donde se celebró la prueba. El propio Consell reconoció posteriormente que la actividad del 26 de abril no se había desarrollado en el emplazamiento que figuraba en la documentación presentada, aunque sostuvo que la información catastral sí era correcta. También admitió modificaciones del terreno no declaradas en la solicitud.

Ante la falta de restitución de la parcela, los vecinos presentaron el 26 de mayo una acción pública urbanística y el 2 de junio otro escrito para pedir el cese de la actividad y evitar nuevos entrenamientos tras una inspección de la Policía Local que constató que la parcela continuaba utilizándose para practicar este deporte.

La resolución de restablecimiento de la legalidad, firmada por el presidente del Consell, Óscar Portas, el 13 de julio, se dirige contra los propietarios de los terrenos y contra el Motoclub Illa de Formentera, identificado como promotor de la actividad.

El expediente constata movimientos de tierra y destrucción parcial de paredes de piedra seca y señala que las actuaciones "no disponen de título habilitante urbanístico para el movimiento de tierras" y que el suelo no recuperó su estado anterior.

Suspensión inmediata

El Consell ordena la suspensión inmediata del uso de la parcela como circuito de motocross y, en caso de incumplimiento, podrá recurrir a la Policía Local e imponer multas coercitivas cada diez días, equivalentes al 10 % del valor de las obras y con un mínimo de 600 euros.

La resolución deja para una fase posterior las posibles sanciones y advierte expresamente de que las infracciones urbanísticas cometidas darán lugar al correspondiente procedimiento sancionador, que se tramitará por separado.

El Consell Insular, por su parte, ha declarado en varias ocasiones que se está buscando un emplazamiento más adecuado para esta infraestructura deportiva.