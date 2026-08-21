Formentera e Islandia se funden en una isla imposible: ‘Formenlàndia’

Formentera e Islandia parecen, de entrada, dos islas condenadas a no parecerse en nada. Una, mediterránea, luminosa, pequeña y seca. La otra, volcánica, inmensa, atlántica y con glaciares ocupando parte de su territorio. Pero la cámara del fotógrafo Francesc Fàbregas propone justo lo contrario: mirar con calma hasta descubrir que, entre la arena dorada y el hielo, entre las salinas y los campos de lava, también hay puntos de encuentro.

De esa mirada nace ‘Formenlàndia’, una exposición que el Consell Insular de Formentera, a través del área de Cultura, presenta como un viaje visual entre Formentera e Islandia. La muestra, con texto de Xavier Moret, se inaugurará el lunes 24 de agosto, a las 20 horas, en el Ajuntament Vell, y podrá visitarse del 25 de agosto al 5 de septiembre de 2026.

La propuesta parte de un contraste casi imposible. Islandia es una isla volcánica de 103.000 kilómetros cuadrados, situada al norte del océano Atlántico y habitada por unas 400.000 personas. Formentera, en cambio, tiene 83,2 kilómetros cuadrados y unas 12.000 personas durante todo el año. Es decir, según recoge el Consell, Formentera es 1.238 veces más pequeña que Islandia.

Las diferencias continúan en el clima y el paisaje. En Islandia, un 10% del territorio está cubierto por glaciares. En Formentera, las temperaturas estivales superan a menudo los 30 grados. Y, aun así, Fàbregas consigue que esos dos mundos se acerquen hasta casi confundirse.

En sus fotografías, el hielo dialoga con la arena dorada, los campos de lava con las salinas y los volcanes con las dunas. La exposición juega precisamente con esa frontera difusa, con imágenes en las que, por momentos, cuesta saber dónde termina una isla y dónde empieza la otra.

‘Formenlàndia’ se construye así como una isla imaginaria hecha de paisajes, contrastes y coincidencias. Dos tierras separadas por miles de kilómetros y por enormes diferencias geográficas y climáticas, pero unidas por un vínculo emocional, sensorial y espiritual que el fotógrafo descubre a través de su objetivo.

Vikingos, Julio Verne y 'figueres estalonades'

La exposición no se queda solo en el paisaje. También rastrea conexiones históricas y literarias entre los dos territorios. Una de ellas se remonta al año 1109, cuando Formentera sufrió una invasión vikinga dirigida por Sigurd I de Noruega. Aquel viaje sería recogido hacia 1220 por el islandés Snorri Sturluson en la crónica 'Heimskringla'.

La literatura ofrece otro puente inesperado entre ambas islas a través de Julio Verne. El escritor francés situó en Islandia el inicio de la aventura de 'Viaje al centro de la Tierra', publicada en 1864. Años después, en 'Hector Servadac', de 1877, imaginó que el impacto de un cometa arrancaba un fragmento del Mediterráneo y lo lanzaba al espacio, incluida la isla de Formentera.

También la vegetación marca el contraste. Frente a la escasa presencia de árboles en Islandia, Formentera cuenta con bosques de pinos y sabinas y con uno de los elementos más reconocibles de su paisaje rural: las figueres estalonades, esas higueras sostenidas por puntales que extienden sus ramas horizontalmente sobre la tierra.

La muestra invita, en definitiva, a mirar Formentera e Islandia de otra manera. Dos territorios radicalmente distintos que, bajo la mirada de Francesc Fàbregas, comparten formas, texturas y paisajes hasta dar cuerpo a esa isla imposible llamada ‘Formenlàndia’. La exposición podrá visitarse de 11.00 a 14.00 horas y de 19.00 a 21.00 horas. La sala permanecerá cerrada los festivos, los domingos y los lunes por la mañana.