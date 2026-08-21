Formentera exige a Endesa medidas urgentes ante los reiterados cortes de luz

El Consell de Formentera ha requerido a Endesa y a las administraciones competentes en materia de energía la adopción inmediata de medidas ante las reiteradas interrupciones del suministro eléctrico registradas en la isla y el estado de conservación de diferentes elementos de la red de distribución.

El presidente del Consell, Óscar Portas, ha remitido un escrito en el que traslada “con la máxima firmeza” la preocupación de la institución ante una situación que, a su juicio, ha dejado de ser puntual para convertirse en recurrente y que necesita una respuesta “inmediata, coordinada y estructural”.

La administración insular recuerda que desde hace meses mantiene contactos con la compañía y con los responsables competentes para comunicar incidencias y reclamar soluciones. Sin embargo, el Consell considera que no se han producido cambios efectivos ni una mejora suficiente en la fiabilidad del servicio, el mantenimiento de la red o la capacidad de respuesta ante las averías.

La situación se ha agravado durante las últimas semanas. El pasado 12 de agosto, más de 800 usuarios de la zona des Cap de Barbaria quedaron afectados por una interrupción del suministro desde aproximadamente las 18 horas hasta las 3.18 horas de la madrugada. A esta incidencia se suma la iniciada el 20 de agosto a las 20.30 horas, que ha afectado a cerca de 3.000 usuarios.

El Consell considera “inadmisible” que miles de personas, establecimientos, empresas y servicios tengan que afrontar interrupciones de esta duración, especialmente en plena temporada turística, cuando aumentan considerablemente la población, la actividad económica y la demanda energética de Formentera.

El mantenimiento actual resulta insuficiente, según el Consell

Además de los cortes de suministro, la institución alerta del estado de diferentes elementos de la red de distribución y sostiene que el mantenimiento actual resulta insuficiente. En el escrito se hace referencia a infraestructuras deterioradas, elementos antiguos y cables extendidos por el suelo, así como al riesgo que estas situaciones pueden representar para las personas, los bienes y el medio ambiente.

El Consell también señala que Formentera dispone desde 2023 de la nueva conexión del tercer cable, una infraestructura que supuso una mejora importante de la conexión eléctrica de la isla, pero que, según advierte, no puede suplir las posibles deficiencias de la red interna de distribución.

Ante esta situación, la institución insular reclama el restablecimiento completo y seguro del suministro afectado e información continua sobre la evolución de los trabajos. También exige una explicación técnica detallada de las causas de las interrupciones registradas durante los últimos meses.

El Consell pide además una evaluación integral y urgente de toda la red de distribución eléctrica de Formentera y una inspección extraordinaria por parte de la administración competente, con especial atención a los elementos deteriorados, antiguos, fuera de vida útil o susceptibles de generar averías o incendios.

Entre las medidas reclamadas figura también la reparación, retirada o sustitución inmediata de los cables y otros elementos que se encuentren en el suelo o en condiciones que puedan comprometer la seguridad.

Un informe técnico completo

La institución exige asimismo la remisión de un informe técnico completo sobre el estado actual de las infraestructuras, el mantenimiento preventivo y correctivo realizado durante los últimos cinco años, las incidencias registradas, los tiempos de respuesta y las inversiones ejecutadas.

Además, reclama a la compañía un plan de actuaciones e inversiones para los próximos ejercicios que incorpore presupuesto, prioridades, responsables y un calendario concreto de ejecución para garantizar la renovación y modernización de la red.

El Consell solicita también la convocatoria urgente de una reunión de coordinación entre la institución insular, Endesa y las administraciones competentes para acordar medidas inmediatas y establecer un mecanismo estable de seguimiento y rendición de cuentas.

La preocupación por esta situación ya había llegado al pleno del Consell el pasado mes de junio, cuando se abordó el estado de conservación, mantenimiento y renovación de las infraestructuras eléctricas de distribución de Formentera.

“No podemos normalizar que los formenterenses tengan que convivir, ni en verano ni en invierno, con la incertidumbre de sufrir cortes prolongados. La singularidad insular no puede significar una menor calidad del servicio”, ha remarcado Portas.

El presidente insular ha insistido en que “Formentera necesita una red fiable, segura, bien mantenida y preparada para responder a las necesidades actuales y futuras de la isla"."No pedimos solo explicaciones: reclamamos actuaciones, inversiones y un calendario concreto para que esta situación no se siga repitiendo”, ha afirmado Portas. El Consell ha solicitado una respuesta por escrito lo antes posible y ha anunciado que hará un seguimiento estricto de las actuaciones reclamadas.