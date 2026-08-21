Los empresarios de s’Estany des Peix exigen al Consell de Formentera que explique qué norma restringe la navegación en el canal de este espacio protegido

Sigue la polémica por el uso de s'Estany des Peix, en Formentera. La Asociación de Usuarios Profesionales (Aupep) de este espacio natural protegido ha vuelto a reclamar al Consell que identifique la resolución administrativa que permite, en su caso, restringir la navegación de embarcaciones a motor por el canal balizado de entrada y salida de la laguna. Los empresarios sostienen que la última respuesta de la institución insular vuelve a mezclar dos cuestiones distintas: el uso del pantalán del Centre d’Esports Nàutics de Formentera (CENF) y la navegación por el canal.

En dos comunicados remitidos a esta redacción, la asociación de empresarios recalca que no reclama apropiarse del pantalán, utilizarlo como amarre permanente ni convertirlo en una estación marítima, y asegura que tampoco cuestiona que la Escuela de Vela desarrolle su actividad con garantías de seguridad. Su reclamación se centra en conocer qué norma permite impedir el paso de determinadas embarcaciones por el canal.

El colectivo recuerda que el proyecto oficial de balizamiento define las seis balizas existentes como ayudas para señalizar el "canal de entrada y salida a s’Estany des Peix" y considera que el reglamento interno del CENF puede regular sus instalaciones y su pantalán, pero no constituye por sí solo un título para restringir la navegación por el canal.

La última respuesta del Consell

La protesta llega después de que el Consell defendiera el carácter deportivo del pantalán del CENF, destinado a las actividades de la Escuela de Vela y no concebido como una estación marítima para operaciones comerciales de embarque y desembarque, según advierte la Administración insular, que también asegura que trabaja para que el canal quede reservado a embarcaciones sin motor, siguiendo recomendaciones de la Capitanía Marítima de Ibiza y Formentera.

Vista aérea de s'Estany des Peix, en Formentera. / Gerardo Ferrero

Precisamente esta última afirmación centra ahora las críticas de Aupep. La asociación recuerda que el pasado 30 de julio, la vicepresidenta insular, Verónica Castelló, aseguró que la restricción se refería exclusivamente al pantalán de la Escuela de Vela y no al canal de navegación, mientras que el 19 de agosto el Consell afirmó que trabaja para reservar este último a embarcaciones sin motor.

Por ello, los empresarios preguntan si existe actualmente una resolución "vigente y eficaz" que prohíba navegar a motor por el canal y, en caso afirmativo, reclaman conocer qué administración la ha dictado, en qué expediente, desde cuándo es aplicable y en qué informes técnicos se sustenta. Aupep ya presentó un requerimiento formal en este sentido el pasado 17 de julio.

La entidad sostiene además que una recomendación de Capitanía Marítima no puede equipararse automáticamente a una prohibición administrativa y reclama que cualquier limitación esté debidamente motivada y sea proporcionada.

Aupep también pone sobre la mesa el deterioro de otras infraestructuras de acceso y considera que deben valorarse las alternativas reales para las empresas de alquiler náutico. Asimismo, señala que el servicio de barquero vinculado a la gestión de s’Estany des Peix realiza embarques y desembarques desde el mismo pantalán y pide que el Consell explique qué diferencia jurídica o técnica permite ese uso y excluye a las embarcaciones profesionales de lista sexta.

"No pedimos privilegios", concluye la asociación, que reclama que, si existe una prohibición sobre el canal, se haga pública la resolución y los informes que la justifican.