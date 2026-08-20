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Migración irregular

Dos pateras dejan a 44 migrantes en las costas de Ibiza y Formentera en apenas dos horas

Una de las pateras ha sido localizada a 13 millas de la costa de Formentera y en ella viajaban 16 magrebíes

Migrantes interceptados en Formentera hace unos días, entre ellos dos niños de tres años.

Migrantes interceptados en Formentera hace unos días, entre ellos dos niños de tres años. / Javi Parejo

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Redacción Digital

Ibiza

La Delegación del Gobierno en Baleares informa de la llegada durante la tarde de este jueves de dos nuevas pateras a las costas pitiusas. En apenas dos horas, las dos embarcaciones han dejado en las islas a un total de 44 personas.

La primera intervención se ha registrado a las 14.30 horas en la costa de s'Estufador, cuando agentes de la Guardia Civil del puesto de Formentera y de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia (Usecic) han interceptado a 28 personas ya en la costa de la isla, a la altura de s'Estufador. Todos son de origen subsahariano, añade la misma fuente.

La segunda patera ha sido localizada en alta mar, en concreto a 13 millas al suroeste de las Pitiusas. En este caso, en la embarcación navegaban 16 personas de origen magrebí.

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Como es habitual, desde la Delegación del Gobierno no aportan detalles sobre el estado de las personas interceptadas ni si entre ellos había menores o mujeres embarazadas.

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