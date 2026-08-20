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Sucesos en Formentera: El herido en la pelea de la Savina sigue en la UCI mientras la joven accidentada en Punta Prima pasa a planta

El hombre de 33 años permanece estable dentro de la gravedad y con ventilación mecánica

La joven alemana de 25 años que cayó desde un acantilado evoluciona favorablemente y abandona Cuidados Intensivos

Entrada de la Policlínica del Rosario, en Ibiza.

Entrada de la Policlínica del Rosario, en Ibiza. / D.I.

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Pilar Martínez

Pilar Martínez

Formentera

El hombre de 33 años que resultó gravemente herido el lunes durante una pelea en el puerto de la Savina continúa ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de la Policlínica Nuestra Señora del Rosario, en Ibiza. Según la última actualización facilitada por el centro sanitario, el paciente se encuentra estable dentro de la gravedad y continúa con ventilación mecánica asistida.

El hombre, de nacionalidad rumana, sufrió un traumatismo craneoencefálico grave después de caer al suelo y golpearse fuertemente la cabeza durante una pelea ocurrida pasadas las dos de la tarde en el puerto de Formentera.

Tras la caída sufrió una parada cardiorrespiratoria. Agentes de la Policía Local de Formentera comenzaron a practicarle maniobras de reanimación cardiopulmonar hasta la llegada del personal sanitario del SAMU 061, que consiguió recuperar su pulso. Una vez estabilizado fue evacuado a Ibiza e ingresó en la UCI, donde inicialmente permanecía en coma inducido.

Accidente en Punta Prima

La evolución es más favorable en el caso de la joven alemana de 25 años que el martes se precipitó desde una altura de unos 15 metros por un acantilado de Punta Prima, también en Formentera, por causas desconocidas.

La paciente, que sufrió fracturas de vértebras dorsales y de la vértebra lumbar L1, una fractura de muñeca izquierda y diversas contusiones, evoluciona favorablemente y está previsto que reciba este jueves el alta de la UCI para pasar a planta.

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Tras el accidente, la joven fue trasladada desde el agua hasta tierra firme por una embarcación privada y se dirigió posteriormente en taxi al Hospital de Formentera, sin esperar a la ambulancia del SAMU 061 que se desplazaba hacia el lugar. Más tarde, el helicóptero sanitario la trasladó a Ibiza e ingresó en la Policlínica Nuestra Señora del Rosario.

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