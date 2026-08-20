Formentera se prepara para la lluvia con trabajos de limpieza en canales, cunetas y sumideros

El Consell de Formentera ha intensificado los trabajos preventivos de limpieza y mantenimiento de canales, acequias, cunetas y sumideros en distintos puntos de la isla ante la posibilidad de que se produzcan episodios de lluvias intensas.

Las actuaciones comenzaron la semana pasada y las están coordinando las áreas insulares de Medio Ambiente y de Territorio e Infraestructuras. En ellas participa personal propio del Consell, la empresa PreZero y una empresa externa contratada para trabajos específicos.

El Consell ha reforzado la limpieza en los núcleos urbanos / CIF

Una de las intervenciones más destacadas se ha llevado a cabo en el canal de ses Bardetes, frente al parque infantil. La brigada de red viaria y caminos del Consell ha trabajado a lo largo del trazado que llega hasta el pou d'en Plater y continúa en dirección al camí des Mal Pas.

Los operarios han desbrozado la vegetación y retirado plantas, restos y otros elementos que podrían dificultar el paso del agua o provocar obstrucciones en caso de precipitaciones abundantes.

Limpieza de sumideros y cunetas

De forma paralela, se han limpiado los sumideros de las circunvalaciones de los distintos núcleos urbanos de Formentera, mientras que PreZero se ha encargado de actuar sobre los sumideros y los canales de desvío de agua de las calles de los pueblos.

A estos trabajos se suma la limpieza de las cunetas de la zona de Porto-salè, ejecutada por una empresa externa contratada por el Consell. El objetivo es mantener despejados los puntos de drenaje y facilitar la evacuación del agua.

También se ha trabajado sobre las cunetas y acequias / CIF

El Consell enmarca estas actuaciones en las labores preventivas que desarrolla estos días para mantener en buenas condiciones los sistemas de drenaje de la isla y tratar de reducir los problemas que puedan ocasionar posibles lluvias intensas.

El Inunbal, en preemergencia

Estos trabajos coinciden con la activación preventiva del Plan Especial frente al Riesgo de Inundaciones de Balears (Inunbal) por parte de la dirección general de Emergencias e Interior del Govern balear.

El plan permanece en fase de preemergencia desde el pasado 15 de agosto, cuando se entró en situación de prealerta. Esta fase busca reforzar la vigilancia, la preparación y la coordinación entre las administraciones y los servicios de emergencia ante episodios que puedan generar riesgo de inundaciones.

Entre las medidas trasladadas a los municipios figura precisamente la revisión de sumideros, rejillas y sistemas de drenaje urbano, así como la retirada, cuando sea posible y seguro, de elementos que puedan obstaculizar la salida del agua.

Ante posibles lluvias intensas, el Consell recomienda mantenerse informado a través de los canales oficiales, evitar desplazamientos innecesarios y no atravesar zonas inundadas, torrentes, vados o pasos con acumulación de agua, ni a pie ni en vehículo. También recuerda que el teléfono 112 debe utilizarse únicamente en situaciones de emergencia.