Alarma por un pequeño incendio forestal en Formentera
El fuego, declarado a primera hora de la mañana de este jueves junto al restaurante El Caminito, afectó a unos 70 metros cuadrados de vegetación y quedó extinguido a las 7.30 horas
Los bomberos de Formentera han intervenido esta mañana de jueves en un incendio forestal declarado en la zona del restaurante El Caminito, situado en la carretera PM-820-2, a las afueras del núcleo urbano de es Pujols en dirección a la Savina.
Según informa el Consell de Formentera, el aviso del 112 se recibió a las 5.10 horas. El fuego afectó aproximadamente a 70 metros cuadrados de vegetación y quedó extinguido a las 7.30 horas.
En las tareas de extinción participaron un cabo y dos bomberos del Consell de Formentera, con varios vehículos de intervención, además de dos efectivos forestales del Ibanat.
En el operativo colaboraron también agentes de la Policía Local de Formentera y de la Guardia Civil.
Por el momento no se ha informado de las causas que originaron el incendio.
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