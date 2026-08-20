Alarma por un pequeño incendio forestal en Formentera

Los bomberos de Formentera han intervenido esta mañana de jueves en un incendio forestal declarado en la zona del restaurante El Caminito, situado en la carretera PM-820-2, a las afueras del núcleo urbano de es Pujols en dirección a la Savina.

Según informa el Consell de Formentera, el aviso del 112 se recibió a las 5.10 horas. El fuego afectó aproximadamente a 70 metros cuadrados de vegetación y quedó extinguido a las 7.30 horas.

En las tareas de extinción participaron un cabo y dos bomberos del Consell de Formentera, con varios vehículos de intervención, además de dos efectivos forestales del Ibanat.

En el operativo colaboraron también agentes de la Policía Local de Formentera y de la Guardia Civil.

Por el momento no se ha informado de las causas que originaron el incendio.