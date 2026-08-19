Verónica Castelló sostiene que el Govern ha autorizado todo lo que pidió Formentera para sus playas desde el principio y la conselleria del Mar lo desmiente

El ruido político sigue rodeando la tramitación de las instalaciones de temporada de las playas de Formentera. Tras la nueva resolución del Govern, que amplía el número de elementos autorizados, la consellera insular de Medio Ambiente, Verónica Castelló, ha defendido este miércoles que el Ejecutivo balear "ha autorizado todo lo que se pidió desde Formentera desde el primer momento". Por su parte, desde la conselleria del Mar y del Ciclo del Agua desmienten esa afirmación asegurando que "se han podido autorizar muchas de las propuestas después de analizar las alegaciones y la nueva documentación aportada por el Consell de Formentera, pero algunas permanecen fuera de la autorización".

Castelló sostiene que la conselleria de Juan Manuel Lafuente ha dado ahora el visto bueno al "proyecto presentado el 2 de septiembre de 2025" y ha contrapuesto esta decisión con la adoptada apenas tres meses atrás. "El 7 de mayo se recibió la resolución por parte de la dirección general de Costas y Litoral en la cual se denegaban una serie de lotes que ahora han autorizado", ha recordado.

La responsable insular ha explicado que en las alegaciones presentadas por el Consell a mediados de julio "se trasladó nuevamente lo que se había trasladado a principios del mes de mayo" para que se aprobara todo el proyecto. Esa documentación ya incluía las modificaciones solicitadas por la Administración autonómica en diferentes momentos.

Por ello, Castelló considera que debe ser el Govern balear quien aclare "por qué ahora se han dado por buenas las alegaciones y la misma documentación que ya tenían desde mayo". "No hay ninguna diferencia", reitera.

Castelló ha puesto además el acento en el recorrido administrativo que tuvo que seguir el Consell para conseguir que se revisara la decisión inicial. Según ha explicado, la institución insular tuvo que recurrir hasta la secretaría general de la conselleria del Mar y del Ciclo del Agua después de que inicialmente se planteara la vía de un recurso de reposición. Posteriormente, el procedimiento retrocedió para abrir un trámite de alegaciones, algo que, a su juicio, "nos ha retrasado mucho".

Desmentido de la conselleria balear

Cuestionados sobre esta afirmación, desde la conselleria balear responden que "la resolución no ha autorizado la totalidad de las instalaciones solicitadas", aclarando "tras analizar las alegaciones y la nueva documentación presentada por el Consell de Formentera", muchas de las propuestas han podido recibir el visto bueno, "pero algunas permanecen fuera de la autorización". También explican que algunas de esas instalaciones ya habían sido rechazadas en la resolución inicial y, después de revisar las alegaciones, mantienen ese pronunciamiento desfavorable mientras que otras corresponden a propuestas que fueron reformuladas durante el trámite de audiencia y que, tras su análisis técnico y jurídico, tampoco han podido ser autorizadas en los términos planteados.

Discrepancias con la anterior directora

La nueva resolución se produce además después del relevo al frente de la dirección general de Costas, en un contexto en el que se había especulado sobre la mala relación entre Castelló y la anterior directora general, Xima Ferrer. La consellera ha rechazado esa interpretación.

"¿Quién dice que teníamos una mala relación?, ha respondido Castelló. La consellera admite que existieron discrepancias técnicas, pero niega un enfrentamiento personal. También ha defendido que no tenía por qué limitar sus interlocutores a la dirección general. "También tengo derecho a poder hablar con el conseller responsable y, si tengo que hablar con la presidenta del Govern por este asunto, también lo podemos tratar", ha añadido.

Castelló resume así su principal reproche: "La pregunta es por qué no lo quisieron autorizar en mayo y hemos tenido que recurrir hasta la secretaría general de la conselleria para que al final autoricen lo que hace tres meses no quisieron autorizar".

Castelló ha aclarado que la primera resolución había dejado fuera, en realidad, 800 hamacas y 400 sombrillas, aunque inicialmente el Consell habló de 681 hamacas y 329 sombrillas porque había varios lotes que habían sido autorizados parcialmente. La nueva resolución recupera también las partes de esos lotes que habían quedado parcialmente denegadas, lo que explica que el número de elementos finales sea superior al que se manejó inicialmente.

Quioscos y terrazas tienen otro título

Castelló también ha querido explicar por qué la nueva resolución sigue mencionando como denegados determinados quioscos, terrazas o casetas de baño.

El expediente se remonta a 2021, cuando la solicitud incluía en los mismos planos todos los servicios de playa. Posteriormente, Demarcación de Costas indicó que debían separarse las instalaciones sujetas a autorización de aquellas que necesitaban una concesión y así se hizo del Consell.

La consellera cree que en la valoración posterior se recurrió también a planos iniciales por error y de ahí deriva que la resolución actual mencione como denegados elementos que no forman parte de esta autorización.