Sucesos
En estado grave una mujer tras caer desde una altura de 15 metros por un acantilado de Punta Prima, en Formentera
De 25 años y nacionalidad alemana, sufre fractura de vértebras dorsales y lumbar, de muñeca y policontusiones
Una joven de 25 años de edad y nacionalidad alemana, probablemente turista, se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de la Policlínica Nuestra Señora del Rosario de Ibiza tras caer este martes desde una altura de 15 metros por un acantilado de la zona de Punta Prima, en Formentera.
Según informan desde este centro sanitario privado en una escueta nota, la joven presentaba en el momento de su ingreso un cuadro de fractura de vértebras dorsales y vértebra lumbar L1, fractura de muñeca izquierda y policontusiones.
Al parecer, la mujer fue trasladada desde el agua hasta tierra firme por una embarcación privada y después decidió trasladarse al Hospital de Formentera en un taxi, sin esperar a la ambulancia del SAMU 061 que ya había sido alertada y se dirigía al lugar de los hechos con un equipo de sanitarios.
La joven fue trasladada posteriormente en helicóptero hasta Ibiza y quedó ingresada en la Policlínica Nuestra Señora del Rosario pasadas las once de la noche.
Por el momento no han trascendido más detalles sobre el accidente, ni dónde se produjo exactamente ni las posibles causas.
ESTA INFORMACIÓN SE AMPLIARÁ A MEDIDA QUE TRASCIENDAN MÁS DATOS SOBRE EL SUCESO
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