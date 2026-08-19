El Consell avisa al chárter náutico: el pantalán de la escuela de vela en s'Estany des Peix "no es una estación marítima"

El Consell de Formentera ha salido al paso de la polémica sobre el uso del pantalán del Centre d'Esports Nàutics de Formentera (CENF), en s'Estany des Peix, y recuerda que esta infraestructura está "tiene unos usos expresamente regulados y no constituye un punto de embarque y desembarque de clientes para empresas del chárter náutico".

La institución fundamenta su posición en el propio Reglamento de uso y funcionamiento del CENF, cuyo contenido desgrana en un comunicado de prensa. Así, destaca que el artículo 3 de esta normativa define el pantalán como el espacio destinado a la varada y amarre de las embarcaciones de la Escuela Municipal de Vela de Formentera, mientras que el artículo 5 establece que solo las personas usuarias pueden hacer uso de las instalaciones y servicios adscritos al centro, sin perjuicio de otros usos que puedan autorizarse en determinadas condiciones.

El artículo 6 señala que el CENF tiene finalidades deportivas, de ocio, enseñanza, entrenamiento y competición, entre otras. Las actividades compatibles distintas de estas, incluidas las relacionadas con el turismo activo, necesitan una autorización expresa previa del Consell.

La normativa también recoge límites concretos. El artículo 11 prohíbe, entre otros supuestos, las actividades que puedan poner en peligro a los usuarios, dificultar el desarrollo de las actividades dirigidas o supongan un uso diferente al concedido. Por su parte, el artículo 15 permite al Consell rechazar actividades incompatibles con la práctica deportiva del centro y el artículo 16 obliga a los usuarios a respetar tanto la normativa específica de la instalación como la legislación vigente.

"El reglamento es claro: el pantalán tiene una finalidad determinada y no es una estación marítima ni un punto comercial para que las empresas de chárter embarquen y desembarquen a sus clientes", afirma en el comunicado el portavoz del equipo de gobierno y conseller de Deportes, Hugo Martínez.

El Consell trabaja además para que el canal quede reservado a embarcaciones sin motor, una limitación que, según explica, sigue las recomendaciones de Capitanía Marítima y pretende garantizar la seguridad y evitar interferencias con las actividades deportivas del CENF.

Un conflicto abierto desde julio

La posición del Consell llega después de varias semanas de controversia con la Associació d'Usuaris Professionals de s'Estany des Peix (AUPEP). A mediados de julio, la entidad requirió formalmente a la institución que acreditara la base jurídica para restringir el uso del canal. Los profesionales sostienen que emplean este acceso para trasladar a sus clientes hasta las embarcaciones situadas fuera de la laguna y reclamaron conocer los títulos, planos e informes que sustentan las limitaciones.

El asunto llegó también al pleno del Consell del pasado mes de julio, que aprobó por unanimidad una propuesta para reservar el pantalán a las actividades de la Escuela Municipal de Vela y adoptar medidas para impedir su uso por embarcaciones privadas a motor vinculadas a actividades económicas para embarcar y desembarcar clientes.

Los profesionales del chárter han mantenido, sin embargo, que pueden utilizar tanto el canal como el pantalán. El Consell responde ahora que el acceso a un espacio no implica el derecho a utilizar una infraestructura pública regulada para desarrollar una actividad empresarial.

Martínez insiste en que "no existe un derecho automático a emplear una infraestructura pública para desarrollar una actividad empresarial" y recalca que utilizarla de manera reiterada "no genera un derecho sobre esa infraestructura".

El Consell recuerda finalmente que el reglamento del CENF es independiente del nuevo reglamento de s'Estany des Peix, actualmente en tramitación, ya que el centro náutico dispone de su propia normativa de funcionamiento.