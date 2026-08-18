Ultimátum al Govern por los quioscos de Formentera: los antiguos adjudicatarios dan hasta septiembre para activar la caducidad

Varios de los antiguos adjudicatarios de los quioscos de playa de Formentera que llevan tiempo denunciando las presuntas irregularidades en la concesión de estos establecimientos han decidido dar una última oportunidad al Govern balear antes de acudir a los tribunales. Le conceden de plazo hasta la primera semana de septiembre para que acredite la incoación del procedimiento de caducidad de la concesión o, si todavía no se ha iniciado formalmente, lo active de inmediato.

La advertencia llega después de que los propios servicios de la conselleria del Mar y del Ciclo del Agua concluyeran en noviembre de 2025 que existen incumplimientos de condiciones esenciales y que procede abrir ese expediente.

Si no se produce una actuación efectiva dentro del plazo fijado, los antiguos adjudicatarios anuncian que presentarán un recurso ante la jurisdicción contencioso administrativa y solicitarán medidas cautelares para proteger el dominio público marítimo terrestre y evitar que la demora administrativa pueda restar eficacia a una futura sentencia.

Los denunciantes reclaman que, antes de la primera semana de septiembre, el Govern acredite la apertura del expediente o la acuerde de inmediato, identifique al órgano responsable y al instructor, facilite el acceso completo a las actuaciones, resuelva la petición de suspensión e impulse el procedimiento hasta su resolución.

También advierten de que el reciente relevo en la dirección general de Costas y Litoral, no puede suponer que las actuaciones vuelvan al punto de partida, puesto que los informes y propuestas ya emitidos forman parte del expediente administrativo.

Un informe propone abrir la caducidad

El informe técnico y jurídico de la conselleria balear, firmado el 12 de noviembre de 2025 por el instructor de las diligencias previas, considera que existen elementos suficientes para iniciar la caducidad por incumplimientos relacionados con el carácter estacional y desmontable de los quioscos, su ubicación y la ocupación del dominio público marítimo-terrestre. La propuesta se dirige al órgano competente para que acuerde formalmente la apertura del procedimiento y garantice posteriormente la audiencia del Consell de Formentera y del resto de interesados.

Uno de los incumplimientos principales reflejados en el informe es que los quioscos no fueron desmontados entre el 15 de enero y el 15 de febrero de 2025, pese a que el título concesional obliga expresamente a retirarlos durante ese periodo.

A ello se añade un informe de la jefa del Servicio de Concesiones que clasifica tres quioscos como no desmontables, otros dos como desmontables únicamente bajo determinadas condiciones y tres como aparentemente desmontables. La Administración considera que la desmontabilidad no es una cuestión accesoria, sino una condición esencial de la concesión, especialmente en los tramos naturales de playa.

El expediente recoge también problemas con los dos quioscos de els Arenals, cuya ubicación no respetaría la distancia mínima de 300 metros respecto a otro establecimiento con título concesional vigente. Asimismo, los técnicos apuntan deficiencias en los baños asociados a los quioscos.

Falta documentación de las obras

Las diligencias constatan además la falta de los planos definitivos de las instalaciones y del certificado final de obra. La propia concesión establece que, una vez terminados los trabajos, debe presentarse ese certificado y solicitarse el reconocimiento final de las instalaciones, y señala que el incumplimiento de esta condición debe llevar a incoar un expediente de caducidad.

Durante el reconocimiento realizado los días 9 y 10 de junio de 2025 reflejado en el informe jurídico, también se hizo constar que faltaba acreditar que los quioscos fueran fácilmente desmontables y que dos de ellos se encontraban a menos de seis metros de la línea de pleamar, circunstancia cuya justificación fue requerida. También se señalaron deficiencias relacionadas con algunos módulos de baños.

Con todos estos elementos, el instructor concluyó que existían indicios suficientes para abrir el procedimiento "sin mayor dilación" y propuso además trasladar el informe al Servicio de Inspección y Sanciones para que valorara la posible apertura de un procedimiento sancionador paralelo.

Más de nueve meses después

Los denunciantes sostienen en una nota de prensa que, más de nueve meses después de aquella propuesta, todavía no han recibido una notificación que acredite la incoación formal del expediente ni información suficiente sobre las actuaciones realizadas desde entonces. Aseguran además que los incumplimientos han continuado, como el hecho de que durante el invierno de 2026 solo fue desmontado uno de los ocho quioscos.

Los denunciantes también afirman que el 19 de marzo de 2026 solicitaron formalmente la suspensión del uso y explotación de los ocho establecimientos mientras se tramitaba la posible caducidad. Ante la falta de respuesta reiteraron la petición en junio, pero aseguran que hasta ahora tampoco se les ha comunicado una resolución sobre las medidas provisionales que pidieron.