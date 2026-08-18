Formentera lleva su historia a la gran pantalla con una serie de cortometrajes hechos con IA

El Consell de Formentera ha empezado a trabajar en los guiones y la producción para estrenar el próximo noviembre la primera de las cuatro temporadas de 'Una història començada'. La institución insular indica en un comunicado que este proyecto en forma de cortometraje cinematográfico repasará, recreará y escenificará episodios de la historia de la isla con el apoyo de herramientas de inteligencia artificial (IA) aplicadas a la creación de imagen y vídeo.

Entre los episodios que se llevarán a la pantalla se encuentran la época de la construcción del sepulcro megalítico de Ca na Costa; el naufragio de la embarcación sueca Adolf, en 1882, en es Trucadors, el fenómeno de los formenteses que emigraron al continente americano durante los siglos XIX y XX o la colonia penitenciaria.

Un proyecto de cuatro temporadas

'Una història començada' se desarrollará en cuatro temporadas, cada una formada por entre seis y siete episodios. Cada capítulo recreará un momento o época concreta de la historia de Formentera, desde los primeros pobladores hasta las décadas contemporáneas.

El proyecto pretende aprovechar las posibilidades que ofrecen las nuevas herramientas de creación audiovisual para hacer posible que el alumnado del instituto, y también la ciudadanía en general, pueda contemplar en cine episodios que repasen la Formentera prehistórica, la islámica, la catalana o la de la repoblación, por ejemplo.

Sin ir más lejos, esta primera temporada mostrará los episodios de una Formentera anterior a la presencia humana, la isla con la llegada de los primeros asentamientos, la época romana, los siglos musulmanes, la isla en la repoblación de finales del siglo XVII, el trágico episodio de la instalación de la Colonia penitenciaria en 1940 y la Formentera actual.

Explicar la historia "de una manera diferente"

El presidente del Consell, Óscar Portas, destaca en la nota enviada por la institución que este proyecto permite explicar la historia de la isla "de una manera diferente, atractiva y muy visual", así como acercar el patrimonio y la memoria "sobre todo a las generaciones más jóvenes". Portas se propone que "los jóvenes de Formentera no solo estudien la historia de su isla, sino que la puedan ver".

El presidente insular señala que la tecnología y la inteligencia artificial ofrecen "nuevas posibilidades para recrear episodios del pasado, pero son solo la herramienta". Añade que lo realmente importante es la historia de Formentera y la de la gente que ha precedido a la población actual.

'Una història començada' está coordinada por el Servei d’Assessorament Lingüístic del Consell Insular de Formentera, responsable de la documentación y la escritura de los guiones. Además, contará con la dirección del realizador Alfredo Montero en cada uno de los episodios de esta primera temporada.