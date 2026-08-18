Muy grave y en coma inducido el hombre agredido en una pelea en el puerto de Formentera

El hombre que resultó herido este lunes en una pelea ocurrida en el puerto de La Savina, en Formentera, permanece en estado muy grave en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de la Policlínica Nuestra Señora del Rosario, en Ibiza. La víctima tiene 33 años, es de nacionalidad rumana y se encuentra en coma inducido y con ventilación mecánica asistida como consecuencia de un traumatismo craneoencefálico grave.

El paciente ingresó en el centro hospitalario a las 17.09 horas de este lunes, después de ser evacuado desde Formentera tras la agresión sufrida pasadas las dos del mediodía en el puerto.

Según testigos presenciales, dos hombres pertenecientes al mismo grupo de amigos que habían viajado a la isla desde Ibiza, se enzarzaron en una pelea en el puerto. En un momento dado, uno de ellos habría empujado al otro, que cayó al suelo y se golpeó fuertemente la cabeza. Las primeras informaciones de testigos que presenciaron los hechos apuntaban a que ambos podían ser italianos, aunque este extremo no fue confirmado oficialmente. Ahora se sabe que la víctima es de nacionalidad rumana.

Tras la caída, el hombre quedó tendido en el suelo con una fuerte contusión en la cabeza y su estado llegó a hacer temer por su vida. El Consell de Formentera informó posteriormente de que la Policía Local recibió alrededor de las 14.15 horas un aviso por una parada cardiorrespiratoria y que una patrulla se desplazó hasta el lugar.

Los agentes, al comprobar que la víctima se encontraba en parada cardiorrespiratoria, comenzaron inmediatamente a practicarle maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP). Poco después, se incorporó a la asistencia el personal sanitario del SAMU 061, que continuó con las tareas de reanimación hasta lograr que recuperara el pulso.

Una vez estabilizado, el herido fue evacuado de Formentera y trasladado a Ibiza, donde finalmente ingresó en la Policlínica Nuestra Señora del Rosario.

Detenido por tentativa de homicidio

Mientras los servicios de emergencia atendían a la víctima, una segunda patrulla de la Policía Local de Formentera, que se dirigía al lugar para prestar apoyo, localizó en las inmediaciones al presunto autor de la agresión.

Según la versión facilitada por el Consell de Formentera, el sospechoso se encontraba retenido con la colaboración de varios ciudadanos. Los agentes procedieron a su detención por una presunta tentativa de homicidio y lo trasladaron a dependencias policiales.

Posteriorment,e fue entregado a la Guardia Civil, que se ha hecho cargo de las diligencias para esclarecer cómo se produjo la pelea, determinar sus causas y concretar las eventuales responsabilidades.

La investigación deberá establecer también las circunstancias exactas de la agresión y la relación entre el fuerte golpe en la cabeza sufrido durante la caída y la posterior parada cardiorrespiratoria.