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Nueva llegada de migrantes a Formentera: 27 personas interceptadas en la zona de es Caló

El grupo fue localizado a las 00.45 horas con intervención de agentes de la Guardia Civil y de su unidad Usecic

Imagen de archivo de una patera llegada a Formentera.

Imagen de archivo de una patera llegada a Formentera. / Javi Parejo

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Redacción Digital

Ibiza

Un total de 27 personas de origen subsahariano han llegado esta madrugada a la costa de Formentera, según ha informado la Delegación del Gobierno.

El operativo se ha producido a las 00.45 horas en la línea de costa de la zona de es Caló, y han intervenido agentes de la Guardia Civil de Formentera y de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia (Usecic).

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Esta nueva llegada se produce apenas dos días después de otro episodio registrado en aguas próximas a Formentera. Salvamento Marítimo rescató este sábado a 28 migrantes que viajaban en una patera que corría serio peligro de hundimiento cerca de la costa de la isla.

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