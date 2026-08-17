Nueva llegada de migrantes a Formentera: 27 personas interceptadas en la zona de es Caló

Un total de 27 personas de origen subsahariano han llegado esta madrugada a la costa de Formentera, según ha informado la Delegación del Gobierno.

El operativo se ha producido a las 00.45 horas en la línea de costa de la zona de es Caló, y han intervenido agentes de la Guardia Civil de Formentera y de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia (Usecic).

Esta nueva llegada se produce apenas dos días después de otro episodio registrado en aguas próximas a Formentera. Salvamento Marítimo rescató este sábado a 28 migrantes que viajaban en una patera que corría serio peligro de hundimiento cerca de la costa de la isla.