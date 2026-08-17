Herido de gravedad un turista tras una pelea en el puerto de Formentera

Un joven ha resultado herido de gravedad este lunes en el transcurso de una pelea ocurrida pasadas las dos del medio día en el puerto de La Savina, en Formentera.

Según testigos presenciales, dos jóvenes turistas, posiblemente italianos aunque este extremo no ha sido confirmado por fuentes oficiales, se enzarzaron en una pelea por motivos que todavía se desconocen. En un momento dado, uno de ellos propinó un empujón al segundo, que cayó al suelo y se golpeó fuertemente la cabeza.

El herido quedó tendido en el suelo con una fuerte contusión en la cabeza y llegó a temerse por su vida.

El Consell de Formentera ha informado posteriormente de que la Policía Local recibió alrededor de las 14.15 horas un aviso por una parada cardiorrespiratoria en el puerto de La Savina.

Una patrulla se desplazó inmediatamente hasta el lugar y, al comprobar que el joven se encontraba en parada cardiorrespiratoria, los agentes comenzaron a practicarle maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP). Poco después se incorporó a la asistencia el personal sanitario del SAMU 061, que continuó con las tareas de reanimación hasta lograr recuperar el pulso de la víctima.

Una vez estabilizado, el joven fue evacuado de Formentera y trasladado hasta la unidad de Neurología de la Clínica Vilas, en Ibiza, donde quedó ingresado con pronóstico grave.

Detenido por la Policía Local

Las primeras informaciones apuntan a que la parada cardiorrespiratoria se produjo después de la agresión, aunque las circunstancias concretas del episodio y la relación entre el golpe sufrido en la caída y el posterior empeoramiento de su estado deberán ser determinadas durante la investigación.

Mientras se atendía al herido, una segunda patrulla de la Policía Local de Formentera, que se dirigía al lugar para prestar apoyo, localizó en las inmediaciones al presunto autor de la agresión. Según la versión oficial facilitada por el Consell, el joven se encontraba retenido con la colaboración de varios ciudadanos.

Los agentes procedieron a su detención por una presunta tentativa de homicidio y lo trasladaron a dependencias policiales. Posteriormente, fue entregado a la Guardia Civil, que se ha hecho cargo de la continuación de las diligencias para esclarecer las circunstancias de la pelea y determinar las eventuales responsabilidades.