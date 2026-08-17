Una nueva patera eleva a 55 los migrantes llegados a la costa de Formentera este lunes

Un total de 28 personas de origen subsahariano han sido interceptadas este lunes por la tarde en la línea de costa de la zona de s’Estufador, en Formentera, según ha informado la Delegación del Gobierno en las Islas Baleares. El operativo se ha producido a las 14.30 horas y en él han intervenido agentes de la Guardia Civil del puesto de Formentera y de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia (Usecic).

Esta nueva llegada se suma a la registrada esta misma madrugada, cuando otras 27 personas de origen subsahariano fueron localizadas en la costa de la isla. En ese caso, el operativo se produjo a las 00.45 horas "en la línea de costa" de la zona de es Caló, también con la intervención de la Guardia Civil de Formentera y de la Usecic. Con estas dos llegadas, al menos 55 personas migrantes han sido interceptadas este lunes en Formentera.

El episodio se produce apenas dos días después de otro incidente registrado en aguas próximas a la isla. Salvamento Marítimo rescató este sábado a 28 migrantes que viajaban en una patera que corría serio peligro de hundimiento cerca de la costa de Formentera.

En lo que va de año, ya han llegado más de 2.000 migrantes a las Pitiusas, según los datos facilitados por la Delegación del Gobierno.