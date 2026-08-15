Arriba una nueva patera que eleva la cifra de migrantes llegados esta semana a Ibiza y Formentera a 182

Un total de 17 personas de origen magrebí han sido interceptadas este sábado por la mañana al este de Formentera, según ha informado la Delegación del Gobierno en las Islas Baleares. La actuación se ha producido a las 9.30 horas, a 5,94 millas al este de la isla. En el operativo han intervenido el Servicio Marítimo Provincial de la Guardia Civil y Salvamento Marítimo.

Esta nueva llegada se suma a las 60 personas migrantes interceptadas este viernes en las Pitiusas. Según los datos facilitados por Delegación del Gobierno, 45 personas fueron localizadas en dos puntos de Formentera y otras 15 en la zona de sa Caleta, en Ibiza.

Con estas nuevas llegadas, esta semana se han interceptado en las Pitiusas un total de 182 migrantes. El día con mayor número de personas localizadas fue el martes, cuando se interceptó a 60 personas.

El total de migrantes llegados a Ibiza en lo que va de 2026 ya supera los 2.000, mientras que Formentera ha recibido ya a 1.836 migrantes desde principios de año, según los datos facilitados por la Delegación del Gobierno.