Sa Unió carga contra la senadora Massanet por hablar de las hamacas y obviar los grandes problemas de Formentera

Sa Unió ha difundido un comunicado en el que critica que la nueva senadora por Ibiza y Formentera, Neus Massanet, haya puesto el foco en la situación de las hamacas de las playas en una de sus primeras intervenciones públicas. La coalición sostiene que existen otros problemas de mayor alcance para la isla que deberían ocupar su agenda en el Senado, especialmente aquellos vinculados a competencias o responsabilidades del Gobierno de España. Entre ellos cita la vivienda, el litoral, la financiación de carreteras, el traslado de residuos, Salvamento Marítimo, los servicios estatales y la inmigración.

La formación considera que el Senado debe servir para plantear y buscar soluciones a cuestiones que afectan directamente a los territorios y reclama a la nueva representante de las Pitiusas que aproveche su mandato para defender las necesidades específicas de Formentera.

Uno de los primeros asuntos que señala es la vivienda, que Sa Unió considera uno de los principales problemas de la isla. La coalición reclama una política estatal que tenga en cuenta las particularidades de municipios y territorios insulares.

También pone el foco en el litoral y acusa al Gobierno central de falta de actuación, recordando que al principio de la temporada el Consell tuvo que retirar varios elementos de la costa que estaban deteriorados, como vallas y cuerdas delimitadoras de los senderos, sin ser su responsabilidad.

Carreteras y traslado de residuos

Otra de las reclamaciones se refiere a la red viaria. Sa Unió recuerda que Formentera no cuenta con un convenio de carreteras con el Estado desde 2009 y sostiene que esta situación ha perjudicado las inversiones necesarias en las vías de la isla.

En contraposición, la coalición destaca los dos millones de euros aportados este año por el Govern balear para rehabilitar el primer tramo de la carretera principal.

Sa Unió reclama asimismo que el Estado vuelva a hacerse cargo del coste del traslado interinsular de residuos. La formación sostiene que la legislación estatal establece esa obligación, pero asegura que estos costes no se sufragan desde 2011.

A esta lista añade la ausencia de una embarcación y una base permanente de Salvamento Marítimo en Formentera, la falta de un servicio presencial del SEPE y la inexistencia de atención de Correos en horario de tarde.

Inmigración

La coalición dedica buena parte de sus críticas a la llegada de migrantes en patera desde Argelia y reclama al Estado más medios humanos, materiales y económicos para atender esta situación.

Sa Unió sostiene que Formentera está soportando una presión creciente derivada de las llegadas y que los recursos disponibles para la primera atención y para la tutela de menores son insuficientes. También advierte del impacto económico que esta atención tiene sobre las cuentas del Consell.

La formación exige al Gobierno central que asuma una mayor responsabilidad y reclama una política migratoria y exterior que permita garantizar vías de entrada seguras y legales sin trasladar una carga desproporcionada a las administraciones locales.

Hamacas y "lealtad" al Consell

En este contexto, Sa Unió cuestiona que una de las primeras intervenciones públicas de la nueva senadora se haya centrado en la situación de las hamacas de las playas de Formentera. La coalición considera que se trata de un asunto alejado de las competencias propias del Senado y reprocha a Massanet que haya criticado a los gobiernos insular y autonómico sin haber contrastado previamente la información con el Consell.

"La señora Massanet debería preocuparse y priorizar todo aquello que puede defender en el Senado, como vivienda, inmigración, triple insularidad o deslinde de costas", sostiene Sa Unió en su comunicado, considerando "incomprensible" que su primera actuación se haya centrado en las hamacas.

"El reto que tiene en solo un año es mayúsculo y esta coalición estará a su lado para encontrar soluciones a la dejadez del Gobierno de España, pero lo haremos si usted es leal al Consell de Formentera", concluye Sa Unió.