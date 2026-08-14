GxF acusa a Sa Unió de reaccionar tarde ante las obras ilegales de un hotel en Punta Prima, en Formentera

Gent per Formentera (GxF) considera que la orden de demolición y restablecimiento de la legalidad urbanística dictada sobre las obras del hotel Sunway Punta Prima de las que se hizo eco Diario de Ibiza este jueves confirma las denuncias que presentó durante dos inviernos consecutivos. La formación acusa al gobierno de Sa Unió de no haber detectado por iniciativa propia las actuaciones y sostiene que el Consell intervino después de sus avisos.

Los antecedentes se remontan al 11 de febrero de 2025, cuando GxF solicitó al Consell información sobre las obras que se estaban realizando en el establecimiento y reclamó una inspección. Según afirma LA formación en un comunicado, la institución respondió entonces que no constaba ningún expediente de solicitud de licencia urbanística en el emplazamiento señalado.

Un año después, el 11 de marzo de 2026, GxF volvió a denunciar nuevas obras en el mismo complejo, pidió otra inspección y reclamó acceso a los expedientes urbanísticos, sancionadores y de restablecimiento abiertos por las actuaciones de ambos inviernos.

110 días para responder

La formación asegura que tardó 110 días en recibir la documentación, pese a que el Reglamento Orgánico del Consell establece un plazo máximo de 15 días hábiles para facilitar el acceso efectivo. GxF sostiene que finalmente constató la existencia de cinco expedientes de inspección, restablecimiento y sanción.

El conseller de Territorio, Javier Serra, había confirmado en mayo que existían tres expedientes de restablecimiento de la legalidad abiertos y reconoció que las inspecciones habían detectado tanto trabajos que excedían lo autorizado como otros que carecían directamente de licencia.

Para GxF, el caso evidencia una "doble falta de vigilancia", al considerar que Sa Unió no detectó las actuaciones del primer invierno y tampoco evitó que se realizaran nuevas obras durante el siguiente pese a los antecedentes.

La formación anuncia ahora que seguirá el cumplimiento de la resolución para comprobar que las demoliciones y restituciones ordenadas se ejecutan realmente y evitar que, según señala, la decisión quede "solo sobre el papel".