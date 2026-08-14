Formentera amplía hasta septiembre el uso simultáneo de la nueva tarjeta de transporte y el pago en efectivo

La implantación de la nueva Tarjeta de Transporte de Formentera continuará en periodo de transición hasta septiembre. Durante las próximas semanas, los usuarios podrán seguir utilizando tanto la tarjeta como el sistema tradicional de pago en efectivo a bordo de los autobuses.

La conselleria de Movilidad del Consell de Formentera ha decidido prolongar esta convivencia de ambos sistemas para facilitar una implantación progresiva en plena temporada turística, cuando el transporte público registra una elevada demanda.

Desde la puesta en marcha de la nueva tarjeta se han expedido 2.024 unidades. De ellas, 1.637 se entregaron durante julio y otras 387 en agosto, una demanda que ha llevado a la institución a ampliar el periodo de adaptación.

La consellera de Movilidad, Verónica Castelló, ha destacado en un comunicado "la buena respuesta y predisposición de la ciudadanía ante un cambio importante en la manera de utilizar el transporte público". "Estamos ante un sistema nuevo y es normal que necesite un periodo de adaptación. Nuestra prioridad es que esta transición sea progresiva, sencilla y no genere dificultades a los usuarios, especialmente en plena temporada turística", ha señalado.

Ajustes en las máquinas

Paralelamente, el Consell continúa trabajando con la empresa responsable del servicio para mejorar el funcionamiento de las máquinas de validación y completar la trazabilidad de los datos que genera el nuevo sistema.

Esta información debe permitir conocer con mayor precisión los recorridos realizados por los pasajeros y disponer de datos más completos para mejorar la planificación del transporte público.

Castelló reconoce que todavía quedan aspectos por perfeccionar. "El sistema aún está en fase de ajuste y hemos detectado aspectos que debemos ir perfeccionando para que las máquinas nos aporten toda la información y la trazabilidad que necesitamos", ha explicado.

Uno de los aspectos sobre los que se reforzará la información a los pasajeros es la necesidad de validar la tarjeta tanto al subir como al bajar del autobús, un procedimento imprescindible para que el sistema pueda identificar correctamente el trayecto realizado y aplicar la tarifa correspondiente.